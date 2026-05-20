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Meteo Gela — 21 maggio 2026: giornata prevalentemente serena e mite

Previsioni per Gela, 21 maggio 2026: cielo sereno, temperature tra circa 16°C e 20°C e vento debole. Dettaglio orario e consigli.

A cura di Meteorologo
20 maggio 2026 15:00
Meteo Gela — 21 maggio 2026: giornata prevalentemente serena e mite -
Meteo
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La giornata di giovedì 21 maggio 2026 a Gela si preannuncia tranquilla e stabile: niente fronti perturbati in arrivo, cielo generalmente sereno e temperature tipiche di fine primavera. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno. Temperature intorno a 15.8 °C (sensazione termica ~14.9 °C). Umidità 57%, pressione 1020 hPa. Vento debole da nord-est intorno a 2.8 m/s con raffiche fino a 3.4 m/s. Visibilità ottima; probabilità di precipitazioni 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00)cielo sereno. Leggero aumento termico a 15.9 °C, sensazione di 15.1 °C. Umidità 59%, pressione 1020 hPa. Vento molto debole (~2.4 m/s) da nord-est. Condizioni stabili e asciutte, ideale per spostamenti precoci.

Mattina (06:00)cielo sereno e temperature in aumento a 17.4 °C (feels like 16.5 °C). Umidità 53%, pressione 1020 hPa. Vento debole da nord (2.0 m/s) con raffiche contenute. Mattinata fresca e soleggiata, buona per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00)cielo sereno; temperatura intorno a 19.9 °C (sensazione ~19.4 °C). Umidità 54%. Vento moderatamente debole da ovest-sudovest attorno a 3.7 m/s con raffiche simili. Quota di nuvolosità molto bassa (4%), tempo soleggiato.

Mezzogiorno (12:00)cielo sereno; massimo di giornata vicino a 20.1 °C (feels like ~19.7 °C). Umidità risalita al 62%, pressione 1019 hPa. Vento da ovest-sudovest più sostenuto, circa 5.4 m/s con raffiche fino a 6.6 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0%).

Primo pomeriggio (15:00)cielo sereno; temperatura ancora intorno a 20.3 °C (sensazione ~20.0 °C). Umidità 63%, pressione 1018 hPa. Vento da sud con intensità moderata 3.6 m/s e raffiche fino a 4.7 m/s. Condizioni confortevoli ma leggermente più umide rispetto al mattino.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo sereno; lieve calo a 19.6 °C (feels like ~19.2 °C). Umidità 62%. Vento debole da sud-est, circa 1.3 m/s con raffiche fino a 3.0 m/s. Tramonto sereno e visibilità ottima.

Sera (21:00)cielo sereno; temperatura sui 18.9 °C (sensazione ~18.4 °C). Umidità 58%, pressione 1020 hPa. Vento debole da nord-nordest attorno a 3.7 m/s con raffiche fino a 4.2 m/s. Notte asciutta e stabile con probabilità di pioggia 0%.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 21 maggio 2026 una giornata prevalentemente serena, con massime intorno a 20 °C e minime intorno a 16 °C. Venti generalmente deboli, con qualche rinforzo al mezzogiorno (fino a ~6.6 m/s). Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%). Condizioni ideali per attività all'aperto; portare una giacca leggera per la sera quando le temperature scendono.

Previsioni meteo 21 maggio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.8° (perc. +14.9°)
Precip. -
Vento 2.8 N (max 3.4)
Umidità 57%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.9° (perc. +15.1°)
Precip. -
Vento 2.4 N (max 2.4)
Umidità 59%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.4° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 2.0 N (max 2.7)
Umidità 53%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.9° (perc. +19.4°)
Precip. -
Vento 3.7 SO (max 3.7)
Umidità 54%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.1° (perc. +19.7°)
Precip. -
Vento 5.4 SO (max 6.6)
Umidità 62%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.3° (perc. +20.0°)
Precip. -
Vento 3.6 S (max 4.7)
Umidità 63%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.6° (perc. +19.2°)
Precip. -
Vento 1.3 SE (max 3.0)
Umidità 62%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.9° (perc. +18.4°)
Precip. -
Vento 3.7 NE (max 4.2)
Umidità 58%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.8° (perc. +17.3°)
Precip. -
Vento 3.3 N (max 4.0)
Umidità 64%
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