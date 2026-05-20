Meteo Gela — 21 maggio 2026: giornata prevalentemente serena e mite
Previsioni per Gela, 21 maggio 2026: cielo sereno, temperature tra circa 16°C e 20°C e vento debole. Dettaglio orario e consigli.
La giornata di giovedì 21 maggio 2026 a Gela si preannuncia tranquilla e stabile: niente fronti perturbati in arrivo, cielo generalmente sereno e temperature tipiche di fine primavera. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio attività all'aperto o spostamenti.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo sereno. Temperature intorno a 15.8 °C (sensazione termica ~14.9 °C). Umidità 57%, pressione 1020 hPa. Vento debole da nord-est intorno a 2.8 m/s con raffiche fino a 3.4 m/s. Visibilità ottima; probabilità di precipitazioni 0% (0 mm).
Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Leggero aumento termico a 15.9 °C, sensazione di 15.1 °C. Umidità 59%, pressione 1020 hPa. Vento molto debole (~2.4 m/s) da nord-est. Condizioni stabili e asciutte, ideale per spostamenti precoci.
Mattina (06:00) — cielo sereno e temperature in aumento a 17.4 °C (feels like
16.5 °C). Umidità 53%, pressione 1020 hPa. Vento debole da nord (2.0 m/s) con raffiche contenute. Mattinata fresca e soleggiata, buona per attività all'aperto.
Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno; temperatura intorno a 19.9 °C (sensazione ~19.4 °C). Umidità 54%. Vento moderatamente debole da ovest-sudovest attorno a 3.7 m/s con raffiche simili. Quota di nuvolosità molto bassa (4%), tempo soleggiato.
Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno; massimo di giornata vicino a 20.1 °C (feels like ~19.7 °C). Umidità risalita al 62%, pressione 1019 hPa. Vento da ovest-sudovest più sostenuto, circa 5.4 m/s con raffiche fino a 6.6 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0%).
Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno; temperatura ancora intorno a 20.3 °C (sensazione ~20.0 °C). Umidità 63%, pressione 1018 hPa. Vento da sud con intensità moderata 3.6 m/s e raffiche fino a 4.7 m/s. Condizioni confortevoli ma leggermente più umide rispetto al mattino.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno; lieve calo a 19.6 °C (feels like ~19.2 °C). Umidità 62%. Vento debole da sud-est, circa 1.3 m/s con raffiche fino a 3.0 m/s. Tramonto sereno e visibilità ottima.
Sera (21:00) — cielo sereno; temperatura sui 18.9 °C (sensazione ~18.4 °C). Umidità 58%, pressione 1020 hPa. Vento debole da nord-nordest attorno a 3.7 m/s con raffiche fino a 4.2 m/s. Notte asciutta e stabile con probabilità di pioggia 0%.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 21 maggio 2026 una giornata prevalentemente serena, con massime intorno a 20 °C e minime intorno a 16 °C. Venti generalmente deboli, con qualche rinforzo al mezzogiorno (fino a ~6.6 m/s). Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%). Condizioni ideali per attività all'aperto; portare una giacca leggera per la sera quando le temperature scendono.