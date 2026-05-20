Meteo Gela — 21 maggio 2026: giornata prevalentemente serena e mite

Previsioni per Gela, 21 maggio 2026: cielo sereno, temperature tra circa 16°C e 20°C e vento debole. Dettaglio orario e consigli.

A cura di Meteorologo 20 maggio 2026 15:00

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