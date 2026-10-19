Meteo Gela — 20 ottobre 2026: giornata calda con brevi piovaschi

A Gela il 20 ottobre 2026: nottata serena, aumento delle nubi in mattinata e possibili piogge leggere a mezzogiorno. Dettagli orari nel testo.

Un rapido sguardo al tempo previsto per Gela il 20 ottobre 2026: la giornata si presenta complessivamente mite per il periodo, con una nottata tranquilla e un aumento della nuvolosità tra mattina e primo pomeriggio. Non mancheranno brevi rovesci intorno a mezzogiorno, ma il quadro resta prevalentemente stabile.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo prevalentemente sereno con temperatura intorno a 19.9 °C, umidità 82% e pressione 1021 hPa. Vento da NE a circa 5.0 m/s con raffiche fino a 8.8 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Condizioni ideali per chi cerca temperature miti durante le ore notturne.

Prima mattina (03:00): ancora cielo sereno, 19.1 °C, umidità 82% e pressione 1019 hPa. Vento NE intorno a 5.0 m/s con raffiche simili alla notte. Stabilità notturna confermata, poche variazioni rispetto alle ore precedenti.

Mattina (06:00): lieve aumento delle nubi (poche nubi, 24%), temperatura in lieve salita a 21.3 °C, umidità 79% e pressione 1019 hPa. Vento da NE a circa 5.3 m/s, raffiche fino a ~9.3 m/s. L'alba rimane asciutta e gradevole.

Mezza mattinata (09:00): nubi in aumento (nubi sparse, 78%), massimo termico in avvicinamento con 24.5 °C. Pressione 1020 hPa; vento da E-NE intorno a 5.5 m/s con raffiche fino a 10.4 m/s. Atmosfera più variabile: consigliata prudenza per attività all'aperto a causa del maggior vento e della nuvolosità.

Mezzogiorno (12:00): possibilità elevata di brevi rovesci: pioggia leggera prevista (0.11 mm nelle 3 ore) con probabilità di precipitazione circa 74%. Temperatura massima del giorno attesa intorno a 25.4 °C, umidità 59% e pressione 1019 hPa. Vento da SE a 4.6 m/s. Visibilità ridotta a circa 8.724 m durante le precipitazioni.

Primo pomeriggio (15:00): residui rovesci con pioggia leggera (0.29 mm nelle 3 ore) ma probabilità più bassa (circa 20%). Temperatura 24.0 °C, umidità 64% e pressione 1018 hPa. Vento da SE intorno a 4.7 m/s, copertura nuvolosa intorno al 64%. La tendenza è verso un rapido miglioramento dopo i rovesci.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo in prevalenza sereno o con poche nubi (16%), 23.1 °C, umidità 80% e pressione 1018 hPa. Vento da ENE a circa 4.6 m/s. Condizioni più stabili e gradevoli per il tardo pomeriggio.

Sera (21:00): nubi sparse (75%), lieve calo termico a 22.8 °C, umidità in aumento al 87% e pressione 1019 hPa. Vento più debole, 3.0 m/s con raffiche fino a 5.2 m/s. Probabilità di precipitazioni molto bassa (4%). Serata mite ma con nubi residue.

Riepilogo del giorno

Giornata di ottobre a Gela generalmente mite e in prevalenza asciutta, con temperature tra ~19 °C nelle ore più fresche e un picco intorno a 25 °C a mezzogiorno. Previsti brevi rovesci di pioggia leggera attorno a mezzogiorno e nel primo pomeriggio, poi rapido miglioramento. Vento moderato da NE/SE con raffiche fino a ~10 m/s; pressione relativamente alta, condizioni complessivamente stabili.