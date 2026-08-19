Meteo Gela — 20 agosto 2026: giornata stabile, caldo nelle ore centrali

A Gela il 20 agosto 2026 tempo per lo più stabile e soleggiato; caldo nelle ore centrali, ventilazione debole-moderata. Dettagli orari.

L'estate resta protagonista a Gela: la giornata del 20 agosto 2026 si presenta stabile e senza fenomeni significativi, ma con afa nelle ore centrali. Nei paragrafi seguenti trovi il quadro orario con temperature, vento e consigli pratici per affrontare le ore più calde.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse. Temperatura intorno a 27,5 °C; umidità alta (76%) con punto di rugiada a 22,5 °C, sensazione di aria ancora afosa (feels like ~30,5 °C). Vento pressoché assente: 0,23 m/s da E (100°). Pressione 1015 hPa, visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00) — nubi sparse. Temperatura in lieve calo a 26,1 °C; umidità 74% e punto di rugiada 21,7 °C. Vento debole da NW: 0,57 m/s (304°). Condizioni ancora umide ma stabili, nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) — nubi sparse / schiarite. Temperature in ripresa a 27,1 °C, umidità 71% (punto di rugiada 21,4 °C). Ventilazione molto debole da W-NW: 1,36 m/s. Pressione 1016 hPa. Giornata che prende ritmo: cieli con ampie schiarite e tempo stabile.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Aumento della temperatura a 30,6 °C, umidità intorno al 64% ma già si avverte caldo (feels like ~34,9 °C). Vento leggero da SW: 2,86 m/s (231°). Nessuna precipitazione prevista; visibilità buona.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno. Picco di temperatura vicino ai 32,1 °C; umidità 64% e punto di rugiada ~20,9 °C. Sensazione di calore marcata con indice di temperatura percepita di circa 38,5 °C. Vento sostenuto moderato dai quadranti occidentali: 5,25 m/s (240°) con raffiche fino a ~5,1 m/s. Nessuna pioggia.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno. Temperature leggermente in diminuzione a 31,0 °C, umidità risalita al 69% (feels like ~37,3 °C). Vento sempre da SW: 4,37 m/s (215°), quindi ancora una ventilazione moderata che mitiga parzialmente il caldo ma non elimina l'afa.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno. Temperature intorno a 29,1 °C, umidità al 76% con percezione di calore residua (feels like ~34,1 °C). Vento in calo a 2,56 m/s (230°). Serata che si annuncia stabile e tranquilla.

Sera (21:00) — cielo sereno. Rinfrescamento notturno limitato: 26,6 °C, umidità alta (78%), sensazione di comfort migliore (feels like ~26,6 °C). Vento debole da Ovest: 1,78 m/s (270°). Nessuna precipitazione prevista, pressione 1016 hPa.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 20 agosto 2026 una giornata generalmente stabile e prevalentemente soleggiata, con massime attorno ai 32 °C e afa nelle ore centrali (indice di calore fino a ~38 °C). La ventilazione sarà debole-moderata, con il picco attorno a mezzogiorno da SW. Nessuna precipitazione attesa (probabilità 0%). Consiglio: limitare le attività all'aperto nelle ore più calde, bere acqua e proteggersi dal sole.