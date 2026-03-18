Meteo Gela, 19 marzo 2026: sole e brezze marine, giornata stabile
A Gela il 19 marzo 2026 tempo stabile e in prevalenza sereno, venti moderati e temperature tra 10 °C e 15 °C. Dettaglio orario e consigli.
Domani a Gela si prospetta una giornata complessivamente stabile e poco piovosa: alternanza di cielo coperto nelle prime ore e schiarite dal mattino con fasi di sole. Venti moderati sul litorale nel pomeriggio-sera, temperature miti per la stagione.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — Cielo coperto, temperatura intorno a 11,8 °C (percepita 10,8 °C). Umidità 67%, pressione 1010 hPa. Vento debole da NE a 1,05 m/s con raffiche fino a 1,22 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm.
Prima mattina (03:00) — Ancora cielo coperto, lieve aumento termico a 12,0 °C (percepita 11,0 °C). Umidità 68%, pressione 1010 hPa. Vento da N-NO a 3,6 m/s con raffiche fino a 4,06 m/s. Precipitazioni: 0 mm.
Mattina (06:00) — Tempo con nubi sparse e temperatura minima di giornata a 10,4 °C (percepita 9,4 °C). Umidità 72%, pressione 1010 hPa. Vento da N a 3,52 m/s, raffiche fino a 4,77 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni: 0 mm.
Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno e aumento termico a 12,8 °C (percepita 11,8 °C). Umidità 60%, pressione 1011 hPa. Vento da NO a 4,03 m/s con raffiche fino a 5,34 m/s. Giornata che vira verso il soleggiamento.
Mezzogiorno (12:00) — Cielo sereno, massima parziale di 14,7 °C (percepita 13,8 °C). Umidità 59%, pressione 1010 hPa. Vento più sostenuto da O a 5,99 m/s, raffiche 6,39 m/s. Ideale per attività all'aperto.
Primo pomeriggio (15:00) — Poche nuvole, temperatura massima prevista 15,5 °C (percepita 14,5 °C). Umidità scende al 55%, pressione 1009 hPa. Vento moderato da NO a 7,58 m/s con raffiche intorno a 7,2 m/s: possibile ventilazione locale sul litorale.
Tardo pomeriggio (18:00) — Ritorno a cielo sereno con temperatura in calo a 12,4 °C (percepita 11,4 °C). Umidità 66%, pressione 1011 hPa. Vento ancora sostenuto: 7,38 m/s con raffiche fino a 9,77 m/s — attenzione a raffiche più forti sulla costa. Precipitazioni: 0 mm.
Sera (21:00) — Nubi sparse, temperature attorno a 11,4 °C (percepita 10,3 °C). Umidità 67%, pressione 1012 hPa. Vento in calo a 3,39 m/s, raffiche fino a 6,07 m/s. Visibilità 10 km. Nessuna pioggia prevista.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente stabile a Gela il 19 marzo 2026: passaggi nuvolosi notturni seguiti da ampie schiarite e sole tra mattina e primo pomeriggio. Temperature miti tra 10 °C e 15,5 °C. Venti deboli al mattino, moderati nel pomeriggio con raffiche fino a 9,8 m/s soprattutto sul litorale. Precipitazioni praticamente assenti (0 mm). Per attività all'aperto consigliati abbigliamento a strati e attenzione alle raffiche serali lungo la costa.