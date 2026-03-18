Meteo Gela, 19 marzo 2026: sole e brezze marine, giornata stabile

A Gela il 19 marzo 2026 tempo stabile e in prevalenza sereno, venti moderati e temperature tra 10 °C e 15 °C. Dettaglio orario e consigli.

A cura di Meteorologo 18 marzo 2026 15:00

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