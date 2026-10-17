Meteo Gela — 18 ottobre 2026: giornata mite, piovaschi a mezzogiorno

A Gela il 18 ottobre 2026 tempo generalmente mite con nubi e brevi piogge a cavallo di mezzogiorno; serata serena. Dettagli orari.

Domani a Gela la giornata si presenta con temperature miti e variabilità di nubi: non mancheranno schiarite, ma è probabile qualche breve pioggia intorno a mezzogiorno. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Temperatura: 17,3 °C . Umidità: 86%. Pressione: 1018 hPa.

. Umidità: 86%. Pressione: 1018 hPa. Condizione principale: nubi sparse (copertura nuvolosa ~76%).

(copertura nuvolosa ~76%). Vento: 1,96 m/s da 40° (NNE), raffiche fino a 3,53 m/s.

Probabilità di precipitazioni: 0%. Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

Temperatura: 16,5 °C . Umidità: 87%. Pressione: 1017 hPa.

. Umidità: 87%. Pressione: 1017 hPa. Condizione principale: nubi sparse (66%).

(66%). Vento: 2,22 m/s da 36° (NNE), raffiche a 3,98 m/s.

Probabilità di precipitazioni: bassa (0%). Visibilità 10 km.

Mattina (06:00)

Temperatura: 18,5 °C . Umidità: 84%. Pressione: 1018 hPa.

. Umidità: 84%. Pressione: 1018 hPa. Condizione principale: nubi sparse (73%). Mattinata fresca e ancora relativamente umida.

(73%). Mattinata fresca e ancora relativamente umida. Vento: 2,71 m/s da 37° (NNE), raffiche fino a 4,77 m/s.

Probabilità di precipitazioni: bassa (0%). Visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

Temperatura: 23,7 °C . Umidità: 62%. Pressione: 1019 hPa.

. Umidità: 62%. Pressione: 1019 hPa. Condizione principale: nubi sparse (77%), tendenza a rialzo termico.

(77%), tendenza a rialzo termico. Vento: 2,11 m/s da 123° (SE), raffiche fino a 5,21 m/s.

Probabilità di precipitazioni: bassa (0%). Visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

Temperatura: 24,2 °C . Umidità: 67%. Pressione: 1019 hPa.

. Umidità: 67%. Pressione: 1019 hPa. Condizione principale: pioggia leggera localizzata; accumulo previsto ~ 0,77 mm nelle 3 h.

localizzata; accumulo previsto ~ nelle 3 h. Probabilità di precipitazioni: alta (78%).

Vento: 2,70 m/s da 192° (S), raffiche fino a 6,15 m/s.

Visibilità ridotta a circa 6,6 km durante gli episodi di pioggia.

Primo pomeriggio (15:00)

Temperatura: 23,4 °C . Umidità: 77%. Pressione: 1019 hPa.

. Umidità: 77%. Pressione: 1019 hPa. Condizione principale: pioggia leggera a tratti; accumulo ~ 0,71 mm nelle 3 h (riduzione della copertura a 35%).

a tratti; accumulo ~ nelle 3 h (riduzione della copertura a 35%). Probabilità di precipitazioni: moderata (39%).

Vento: 2,05 m/s da 169° (S), raffiche fino a 4,31 m/s.

Visibilità: ritorna intorno a 10 km dopo il miglioramento.

Tardo pomeriggio (18:00)

Temperatura: 21,5 °C . Umidità: 86%. Pressione: 1020 hPa.

. Umidità: 86%. Pressione: 1020 hPa. Condizione principale: cielo sereno (copertura nuvolosa minima, ~4%).

(copertura nuvolosa minima, ~4%). Vento: 1,37 m/s da 70° (ENE), raffiche fino a 2,55 m/s.

Probabilità di precipitazioni: molto bassa (0%).

Sera (21:00)

Temperatura: 20,1 °C . Umidità: 89%. Pressione: 1021 hPa.

. Umidità: 89%. Pressione: 1021 hPa. Condizione principale: cielo sereno (quasi sereno, 1% di nubi).

(quasi sereno, 1% di nubi). Vento: 2,68 m/s da 42° (NE), raffiche fino a 4,74 m/s.

Probabilità di precipitazioni: bassa (0%).

Riepilogo del giorno

Domani a Gela si prevede una giornata complessivamente mite, con temperature tra circa 16–24 °C. Situazione stabile nella notte e nella prima mattinata, con nubi sparse e venti deboli; attesi brevi piovaschi tra mezzogiorno e primo pomeriggio (totale indicativo 1,48 mm) che potranno ridurre temporaneamente la visibilità. Dal tardo pomeriggio e in serata il cielo tornerà sereno con venti generalmente deboli. Consiglio pratico: portare un ombrello se prevedete di essere all'aperto a mezzogiorno/pomeriggio, la pioggia prevista è leggera ma potrebbe essere localmente fastidiosa.