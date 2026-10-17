Quotidiano di Gela

Meteo Gela — 18 ottobre 2026: giornata mite, piovaschi a mezzogiorno

A Gela il 18 ottobre 2026 tempo generalmente mite con nubi e brevi piogge a cavallo di mezzogiorno; serata serena. Dettagli orari.

A cura di Meteorologo
17 ottobre 2026 15:00
Meteo Gela — 18 ottobre 2026: giornata mite, piovaschi a mezzogiorno -
Meteo
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Domani a Gela la giornata si presenta con temperature miti e variabilità di nubi: non mancheranno schiarite, ma è probabile qualche breve pioggia intorno a mezzogiorno. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Temperatura: 17,3 °C. Umidità: 86%. Pressione: 1018 hPa.
  • Condizione principale: nubi sparse (copertura nuvolosa ~76%).
  • Vento: 1,96 m/s da 40° (NNE), raffiche fino a 3,53 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: 0%. Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

  • Temperatura: 16,5 °C. Umidità: 87%. Pressione: 1017 hPa.
  • Condizione principale: nubi sparse (66%).
  • Vento: 2,22 m/s da 36° (NNE), raffiche a 3,98 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: bassa (0%). Visibilità 10 km.

Mattina (06:00)

  • Temperatura: 18,5 °C. Umidità: 84%. Pressione: 1018 hPa.
  • Condizione principale: nubi sparse (73%). Mattinata fresca e ancora relativamente umida.
  • Vento: 2,71 m/s da 37° (NNE), raffiche fino a 4,77 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: bassa (0%). Visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

  • Temperatura: 23,7 °C. Umidità: 62%. Pressione: 1019 hPa.
  • Condizione principale: nubi sparse (77%), tendenza a rialzo termico.
  • Vento: 2,11 m/s da 123° (SE), raffiche fino a 5,21 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: bassa (0%). Visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

  • Temperatura: 24,2 °C. Umidità: 67%. Pressione: 1019 hPa.
  • Condizione principale: pioggia leggera localizzata; accumulo previsto ~0,77 mm nelle 3 h.
  • Probabilità di precipitazioni: alta (78%).
  • Vento: 2,70 m/s da 192° (S), raffiche fino a 6,15 m/s.
  • Visibilità ridotta a circa 6,6 km durante gli episodi di pioggia.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Temperatura: 23,4 °C. Umidità: 77%. Pressione: 1019 hPa.
  • Condizione principale: pioggia leggera a tratti; accumulo ~0,71 mm nelle 3 h (riduzione della copertura a 35%).
  • Probabilità di precipitazioni: moderata (39%).
  • Vento: 2,05 m/s da 169° (S), raffiche fino a 4,31 m/s.
  • Visibilità: ritorna intorno a 10 km dopo il miglioramento.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Temperatura: 21,5 °C. Umidità: 86%. Pressione: 1020 hPa.
  • Condizione principale: cielo sereno (copertura nuvolosa minima, ~4%).
  • Vento: 1,37 m/s da 70° (ENE), raffiche fino a 2,55 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: molto bassa (0%).

Sera (21:00)

  • Temperatura: 20,1 °C. Umidità: 89%. Pressione: 1021 hPa.
  • Condizione principale: cielo sereno (quasi sereno, 1% di nubi).
  • Vento: 2,68 m/s da 42° (NE), raffiche fino a 4,74 m/s.
  • Probabilità di precipitazioni: bassa (0%).

Riepilogo del giorno

Domani a Gela si prevede una giornata complessivamente mite, con temperature tra circa 16–24 °C. Situazione stabile nella notte e nella prima mattinata, con nubi sparse e venti deboli; attesi brevi piovaschi tra mezzogiorno e primo pomeriggio (totale indicativo 1,48 mm) che potranno ridurre temporaneamente la visibilità. Dal tardo pomeriggio e in serata il cielo tornerà sereno con venti generalmente deboli. Consiglio pratico: portare un ombrello se prevedete di essere all'aperto a mezzogiorno/pomeriggio, la pioggia prevista è leggera ma potrebbe essere localmente fastidiosa.

Previsioni meteo 18 ottobre 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.3° (perc. +17.4°)
Precip. -
Vento 2.0 NE (max 3.5)
Umidità 86%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.5° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 2.2 NE (max 4.0)
Umidità 87%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.5° (perc. +18.6°)
Precip. -
Vento 2.7 NE (max 4.8)
Umidità 84%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +23.7° (perc. +23.7°)
Precip. -
Vento 2.1 SE (max 5.2)
Umidità 62%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +24.2° (perc. +24.4°)
Precip. 0.77mm (prob. 78%)
Vento 2.7 S (max 6.2)
Umidità 67%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +23.4° (perc. +23.8°)
Precip. 0.71mm (prob. 39%)
Vento 2.1 S (max 4.3)
Umidità 77%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.5° (perc. +22.0°)
Precip. -
Vento 1.4 E (max 2.6)
Umidità 86%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.1° (perc. +20.5°)
Precip. -
Vento 2.7 NE (max 4.7)
Umidità 89%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.0° (perc. +18.1°)
Precip. -
Vento 2.9 NE (max 5.1)
Umidità 89%
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