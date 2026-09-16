Meteo Gela, 17 settembre 2026: notte serena e rischio di pioggia leggera a mezzogiorno

Gela, 17 settembre 2026 — nottata limpida, mattinata mite e possibilità di pioggia leggera intorno a mezzogiorno; temperature 19–27°C.

La giornata meteorologica del 17 settembre 2026 a Gela si apre con condizioni generalmente tranquille, ma con un aumento della nuvolosità e un breve episodio piovoso atteso attorno alle ore centrali. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte comincerà con cielo sereno e visibilità ottima (10.000 m). Temperatura intorno a 21.7 °C (felt: 22.1 °C), umidità elevata al 82% e punto di rugiada a 18.2 °C. Pressione stabile a 1017 hPa. Vento debole da nord a circa 1.0 m/s con raffiche fino a 2.0 m/s.

Prima mattina (03:00)

Sempre cielo sereno nelle prime ore del mattino, temperatura in lieve calo a 19.7 °C (felt: 20.2 °C). Umidità molto alta (93%) e pressione 1016 hPa. Vento leggero da nord-est intorno a 1.6 m/s con raffiche fino a 3.0 m/s. Probabilità di precipitazione trascurabile (0%).

Mattina (06:00)

Mattinata tersa con cielo sereno, temperatura risalirà a 21.0 °C (felt: 21.4 °C). Umidità 87% e punto di rugiada 18.5 °C. Vento molto debole da nord (circa 1.6 m/s), visibilità 10.000 m. Condizioni stabili e piacevoli per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00)

Si registra un aumento delle nubi: poche nuvole con copertura intorno al 16%. Temperatura di 26.6 °C, umidità in diminuzione (63%), pressione 1018 hPa. Vento ruota da sud-ovest, intorno a 2.0 m/s con raffiche fino a 5.5 m/s. Probabilità di pioggia ancora bassa (14%).

Mezzogiorno (12:00)

Atteso un episodio di pioggia leggera: accumulo stimato 1.34 mm nelle tre ore. Copertura nuvolosa completa (100%), temperatura 26.7 °C, umidità 64% e pressione 1017 hPa. Vento da sud-ovest intorno a 3.5 m/s con raffiche fino a 7.6 m/s. Probabilità di precipitazione elevata (50%).

Primo pomeriggio (15:00)

La pioggia tenderà a diradare ma non scompare del tutto: pioggia leggera residua con circa 0.34 mm nelle tre ore successive. Temperatura ancora sui 26.4 °C, umidità 63% e pressione 1016 hPa. Vento da sud-ovest intorno a 3.4 m/s con raffiche fino a 6.8 m/s. Copertura nuvolosa variabile (47%).

Tardo pomeriggio (18:00)

Nuvolosità in diminuzione a nubi sparse (66%). Temperatura in lieve calo a 24.1 °C (felt: 24.6 °C), umidità 78% e pressione 1016 hPa. Vento moderato da ovest-sud-ovest intorno a 2.1 m/s con raffiche fino a 3.7 m/s. Precipitazioni non previste (pop 0%).

Sera (21:00)

La sera sarà prevalentemente serena con cielo in prevalenza limpido (cielo sereno). Temperatura intorno a 22.1 °C (felt: 22.6 °C), umidità 85% e pressione 1016 hPa. Vento debole da nord intorno a 0.9 m/s e raffiche leggere. Visibilità 10.000 m.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una giornata complessivamente mite e per lo più tranquilla il 17 settembre 2026: notte e mattina serene, aumento della nuvolosità nella mezza mattinata e possibilità di pioggia leggera a mezzogiorno e nelle prime ore del pomeriggio (accumuli modesti, circa 1–1.5 mm totali). Temperature comprese approssimativamente tra 19 °C e 27 °C, venti deboli-moderati con rinforzi da sud-ovest durante le piogge. Nessuna allerta significativa prevista, ma è consigliabile portare un riparo leggero se si prevede di stare all'aperto nella fascia di mezzogiorno/pomeriggio.