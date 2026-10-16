Meteo Gela, 17 ottobre 2026: giornata con nubi e brevi piovaschi, temperature miti

A Gela il 17 ottobre 2026 temperature miti, cielo variabile e pioggia leggera attesa tra mezzogiorno e primo pomeriggio: i dettagli ora per ora.

L'autunno continua a dettare il ritmo nel sud della Sicilia: per Gela la giornata del 17 ottobre 2026 si presenta con temperature più che miti per il periodo ma con una parentesi di pioggia tra mezzogiorno e il primo pomeriggio. Di seguito il quadro ora per ora per pianificare al meglio spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura 17,1 °C, umidità 85%, pressione 1017 hPa. Vento debole da nord a 3,2 m/s con raffiche fino a 5,7 m/s. Precipitazioni previste 0 mm. Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00) — nubi sparse ma ancora asciutto. Temperatura 16,5 °C, umidità alta al 89%, pressione 1017 hPa. Vento molto debole da nord-est a 0,8 m/s con raffiche fino a 1,7 m/s. Precipitazioni previste 0 mm. Cielo parzialmente coperto, condizioni tranquille.

Mattina (06:00) — nubi sparse e lieve aumento termico: 18,6 °C. Umidità 86%, pressione 1017 hPa, punto di rugiada 14,6 °C. Vento da nord-est a 2,4 m/s con raffiche fino a 4,2 m/s. Precipitazioni 0 mm; giornata che prende avvio con cielo variabile.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto e temperature in rapido aumento a 23,0 °C. Umidità in diminuzione al 66%, pressione leggermente su 1018 hPa. Vento lieve da sud-est a circa 2,1 m/s, raffiche fino a 5,2 m/s. Ancora asciutto in questa fascia, ma copertura nuvolosa pressoché totale.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera attesa. Temperatura massima intorno a 23,9 °C, umidità 64%, pressione 1017 hPa. Vento da sud-sudovest a 2,6 m/s con raffiche fino a 6,1 m/s. Precipitazioni previste 0,12 mm nelle tre ore; visibilità 10 km. Fenomeni deboli e intermittenti, attenzione a locali rovesci.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera persistente con maggior probabilità di pioggia (pop 66%). Temperatura 21,7 °C, umidità 74%, pressione 1016 hPa. Vento da sud-ovest a 3,3 m/s con raffiche fino a 6,1 m/s. Accumulo previsto circa 0,44 mm nelle tre ore; visibilità ridotta a circa 7,2 km. Possibili rovesci deboli e cielo coperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera residua ma tendente a esaurirsi. Temperatura 19,3 °C, umidità molto elevata al 94%, pressione 1017 hPa. Vento debole da nord a 1,3 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Precipitazioni previste 1,15 mm nelle tre ore (segnalazione alta umidità e residui rovesci). Condizioni più umide, sensazione di attenuazione dei fenomeni in serata.

Sera (21:00) — cielo coperto con schiarite possibili nelle ore successive. Temperatura in calo a 16,7 °C, umidità 90%, pressione 1017 hPa. Vento debole da nord-est a 1,6 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Precipitazioni 0 mm previste nelle tre ore; condizioni complessive asciutte ma umide.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 17 ottobre 2026 temperature miti fino a circa 24 °C, cielo inizialmente sereno o variabile e una fase di pioggia leggera tra mezzogiorno e il primo pomeriggio, con accumuli modesti. I venti rimarranno generalmente deboli e l'umidità sarà elevata, soprattutto nel tardo pomeriggio. Consiglio pratico: portare con sé un ombrello o una giacca impermeabile se si prevedono spostamenti tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, mentre la serata dovrebbe tornare più tranquilla ma fresca.

Dati elaborati sulle osservazioni e previsioni disponibili per Gela il 17 ottobre 2026; aggiornamenti locali possono fornire precisione alle singole ore.