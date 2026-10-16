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Meteo Gela, 17 ottobre 2026: giornata con nubi e brevi piovaschi, temperature miti

A Gela il 17 ottobre 2026 temperature miti, cielo variabile e pioggia leggera attesa tra mezzogiorno e primo pomeriggio: i dettagli ora per ora.

A cura di Meteorologo
16 ottobre 2026 15:00
Meteo Gela, 17 ottobre 2026: giornata con nubi e brevi piovaschi, temperature miti -
Meteo
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L'autunno continua a dettare il ritmo nel sud della Sicilia: per Gela la giornata del 17 ottobre 2026 si presenta con temperature più che miti per il periodo ma con una parentesi di pioggia tra mezzogiorno e il primo pomeriggio. Di seguito il quadro ora per ora per pianificare al meglio spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno. Temperatura 17,1 °C, umidità 85%, pressione 1017 hPa. Vento debole da nord a 3,2 m/s con raffiche fino a 5,7 m/s. Precipitazioni previste 0 mm. Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)nubi sparse ma ancora asciutto. Temperatura 16,5 °C, umidità alta al 89%, pressione 1017 hPa. Vento molto debole da nord-est a 0,8 m/s con raffiche fino a 1,7 m/s. Precipitazioni previste 0 mm. Cielo parzialmente coperto, condizioni tranquille.

Mattina (06:00)nubi sparse e lieve aumento termico: 18,6 °C. Umidità 86%, pressione 1017 hPa, punto di rugiada 14,6 °C. Vento da nord-est a 2,4 m/s con raffiche fino a 4,2 m/s. Precipitazioni 0 mm; giornata che prende avvio con cielo variabile.

Mezza mattinata (09:00)cielo coperto e temperature in rapido aumento a 23,0 °C. Umidità in diminuzione al 66%, pressione leggermente su 1018 hPa. Vento lieve da sud-est a circa 2,1 m/s, raffiche fino a 5,2 m/s. Ancora asciutto in questa fascia, ma copertura nuvolosa pressoché totale.

Mezzogiorno (12:00)pioggia leggera attesa. Temperatura massima intorno a 23,9 °C, umidità 64%, pressione 1017 hPa. Vento da sud-sudovest a 2,6 m/s con raffiche fino a 6,1 m/s. Precipitazioni previste 0,12 mm nelle tre ore; visibilità 10 km. Fenomeni deboli e intermittenti, attenzione a locali rovesci.

Primo pomeriggio (15:00)pioggia leggera persistente con maggior probabilità di pioggia (pop 66%). Temperatura 21,7 °C, umidità 74%, pressione 1016 hPa. Vento da sud-ovest a 3,3 m/s con raffiche fino a 6,1 m/s. Accumulo previsto circa 0,44 mm nelle tre ore; visibilità ridotta a circa 7,2 km. Possibili rovesci deboli e cielo coperto.

Tardo pomeriggio (18:00)pioggia leggera residua ma tendente a esaurirsi. Temperatura 19,3 °C, umidità molto elevata al 94%, pressione 1017 hPa. Vento debole da nord a 1,3 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Precipitazioni previste 1,15 mm nelle tre ore (segnalazione alta umidità e residui rovesci). Condizioni più umide, sensazione di attenuazione dei fenomeni in serata.

Sera (21:00)cielo coperto con schiarite possibili nelle ore successive. Temperatura in calo a 16,7 °C, umidità 90%, pressione 1017 hPa. Vento debole da nord-est a 1,6 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Precipitazioni 0 mm previste nelle tre ore; condizioni complessive asciutte ma umide.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 17 ottobre 2026 temperature miti fino a circa 24 °C, cielo inizialmente sereno o variabile e una fase di pioggia leggera tra mezzogiorno e il primo pomeriggio, con accumuli modesti. I venti rimarranno generalmente deboli e l'umidità sarà elevata, soprattutto nel tardo pomeriggio. Consiglio pratico: portare con sé un ombrello o una giacca impermeabile se si prevedono spostamenti tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, mentre la serata dovrebbe tornare più tranquilla ma fresca.

Dati elaborati sulle osservazioni e previsioni disponibili per Gela il 17 ottobre 2026; aggiornamenti locali possono fornire precisione alle singole ore.

Previsioni meteo 17 ottobre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.1° (perc. +17.1°)
Precip. -
Vento 3.2 N (max 5.7)
Umidità 85%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.5° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 0.8 NE (max 1.7)
Umidità 89%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.6° (perc. +18.7°)
Precip. -
Vento 2.4 NE (max 4.2)
Umidità 86%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +23.0° (perc. +23.0°)
Precip. -
Vento 2.1 SE (max 5.2)
Umidità 66%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +23.9° (perc. +24.0°)
Precip. 0.12mm (prob. 41%)
Vento 2.6 SO (max 6.1)
Umidità 64%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.7° (perc. +21.8°)
Precip. 0.44mm (prob. 66%)
Vento 3.3 S (max 6.1)
Umidità 74%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +19.3° (perc. +19.7°)
Precip. 1.15mm (prob. 20%)
Vento 1.3 N (max 2.5)
Umidità 94%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.7° (perc. +16.7°)
Precip. -
Vento 1.6 NE (max 2.9)
Umidità 90%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.2° (perc. +16.2°)
Precip. -
Vento 1.6 NE (max 2.8)
Umidità 87%
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