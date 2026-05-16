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Meteo Gela - 17 maggio 2026: giornata stabile con nubi variabili e brezze leggere

Previsioni per Gela, 17 maggio 2026: cielo variabile, temperature tra ~15°C e ~19°C, vento moderato a mezzogiorno. Scopri il dettaglio orario.

A cura di Meteorologo
16 maggio 2026 15:00
Meteo Gela - 17 maggio 2026: giornata stabile con nubi variabili e brezze leggere -
Meteo
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Un fronte stabile interesserà Gela domani 17 maggio 2026, portando una giornata complessivamente tranquilla ma con cielo che varierà da coperto a parzialmente soleggiato. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le tue attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

  • Notte (00:00): cielo coperto. Temperatura intorno a 14.9 °C, umidità 57% e pressione 1012 hPa. Vento debole da nord-est a circa 3.6 m/s, raffiche fino a 5.0 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni praticamente assenti (pop 0, precipitazioni previste 0 mm).

  • Prima mattina (03:00): cielo coperto. Leggero aumento termico a 15.7 °C, umidità 56% e pressione 1012 hPa. Vento molto debole da sud a 1.1 m/s, raffiche contenute. Condizioni ancora asciutte e visibilità buona.

  • Mattina (06:00): cielo coperto. Temperatura 16.4 °C, umidità 54% e pressione 1014 hPa. Vento da nord a circa 1.7 m/s; giornata che prende avvio con cielo grigio ma senza precipitazioni previste.

  • Mezza mattinata (09:00): nubi sparse. Massima mattutina attesa intorno a 18.9 °C, umidità in calo al 47% e pressione 1013 hPa. Vento da ovest-nordovest a 2.3 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con aperture di sereno tra le nubi.

  • Mezzogiorno (12:00): nubi sparse, vento moderato. Temperatura 18.3 °C, umidità 60% e pressione 1014 hPa. Vento più sostenuto da sud-ovest a 6.9 m/s con raffiche fino a circa 6.8 m/s; prestare attenzione per attività in mare o con imbarcazioni leggere. Precipitazioni assenti.

  • Primo pomeriggio (15:00): nubi sparse. Temperatura 18.6 °C, umidità 63% e pressione 1013 hPa. Vento da sud-ovest a 4.2 m/s, cielo più limpido con nuvole ridotte al 38%.

  • Tardo pomeriggio (18:00): poche nuvole. Temperatura 17.6 °C, umidità 74% e pressione 1014 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2.9 m/s; serata che si avvicina tranquilla e lievemente più fresca.

  • Sera (21:00): cielo sereno. Temperatura 17.0 °C, umidità 74% e pressione 1015 hPa. Vento debole da sud-est a 2.2 m/s, visibilità buona e condizioni stabili per la notte.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata nel complesso stabile e asciutta il 17 maggio 2026, con temperature tra circa 15 °C e 19 °C. Mattinata inizialmente coperta, poi nubi sparse e schiarite nel pomeriggio; vento debole-moderato, con un picco a mezzogiorno intorno a 7 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista.

Previsioni meteo 17 maggio 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.9° (perc. +13.9°)
Precip. -
Vento 3.6 N (max 5.0)
Umidità 57%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.7° (perc. +14.7°)
Precip. -
Vento 1.1 S (max 2.1)
Umidità 56%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.4° (perc. +15.5°)
Precip. -
Vento 1.7 N (max 1.3)
Umidità 54%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.9° (perc. +18.1°)
Precip. -
Vento 2.3 NO (max 2.8)
Umidità 47%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.3° (perc. +17.7°)
Precip. -
Vento 7.0 SO (max 6.8)
Umidità 60%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.6° (perc. +18.2°)
Precip. -
Vento 4.2 SO (max 3.9)
Umidità 63%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +17.6° (perc. +17.3°)
Precip. -
Vento 2.9 SO (max 3.4)
Umidità 74%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.0° (perc. +16.7°)
Precip. -
Vento 2.2 SE (max 2.4)
Umidità 74%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.8° (perc. +15.4°)
Precip. -
Vento 2.9 E (max 2.9)
Umidità 75%
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