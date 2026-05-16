Meteo Gela - 17 maggio 2026: giornata stabile con nubi variabili e brezze leggere

Previsioni per Gela, 17 maggio 2026: cielo variabile, temperature tra ~15°C e ~19°C, vento moderato a mezzogiorno. Scopri il dettaglio orario.

Un fronte stabile interesserà Gela domani 17 maggio 2026, portando una giornata complessivamente tranquilla ma con cielo che varierà da coperto a parzialmente soleggiato. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le tue attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) : cielo coperto . Temperatura intorno a 14.9 °C, umidità 57% e pressione 1012 hPa. Vento debole da nord-est a circa 3.6 m/s, raffiche fino a 5.0 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni praticamente assenti (pop 0, precipitazioni previste 0 mm).

Prima mattina (03:00) : cielo coperto . Leggero aumento termico a 15.7 °C, umidità 56% e pressione 1012 hPa. Vento molto debole da sud a 1.1 m/s, raffiche contenute. Condizioni ancora asciutte e visibilità buona.

Mattina (06:00) : cielo coperto . Temperatura 16.4 °C, umidità 54% e pressione 1014 hPa. Vento da nord a circa 1.7 m/s; giornata che prende avvio con cielo grigio ma senza precipitazioni previste.

Mezza mattinata (09:00) : nubi sparse . Massima mattutina attesa intorno a 18.9 °C, umidità in calo al 47% e pressione 1013 hPa. Vento da ovest-nordovest a 2.3 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con aperture di sereno tra le nubi.

Mezzogiorno (12:00) : nubi sparse, vento moderato . Temperatura 18.3 °C, umidità 60% e pressione 1014 hPa. Vento più sostenuto da sud-ovest a 6.9 m/s con raffiche fino a circa 6.8 m/s; prestare attenzione per attività in mare o con imbarcazioni leggere. Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) : nubi sparse . Temperatura 18.6 °C, umidità 63% e pressione 1013 hPa. Vento da sud-ovest a 4.2 m/s, cielo più limpido con nuvole ridotte al 38%.

Tardo pomeriggio (18:00) : poche nuvole . Temperatura 17.6 °C, umidità 74% e pressione 1014 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2.9 m/s; serata che si avvicina tranquilla e lievemente più fresca.

Sera (21:00): cielo sereno. Temperatura 17.0 °C, umidità 74% e pressione 1015 hPa. Vento debole da sud-est a 2.2 m/s, visibilità buona e condizioni stabili per la notte.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata nel complesso stabile e asciutta il 17 maggio 2026, con temperature tra circa 15 °C e 19 °C. Mattinata inizialmente coperta, poi nubi sparse e schiarite nel pomeriggio; vento debole-moderato, con un picco a mezzogiorno intorno a 7 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista.