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Meteo Gela, 17 giugno 2026: giornata prevalentemente serena con brezze leggere

Previsioni per Gela - 17 giugno 2026: cieli in prevalenza sereni, temperature tra 22°C e 30°C e vento debole. Dettaglio orario e consigli.

A cura di Meteorologo
16 giugno 2026 15:00
Meteo Gela, 17 giugno 2026: giornata prevalentemente serena con brezze leggere -
Meteo
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Domani a Gela si prevede una giornata gradevole e complessivamente stabile: poche nubi e venti deboli accompagneranno il rialzo termico mattutino, con il picco a fine mattinata. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura 22,7°C (sensazione termica 22,7°C), umidità 63%, pressione 1017 hPa. Vento debole da NNE, 2,15 m/s con raffiche fino a 2,2 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00): cielo sereno. Temperatura 22,7°C (feels like 22,6°C), umidità 63%, pressione 1017 hPa. Vento molto debole da NE, 1,5 m/s; raffiche contenute (1,6 m/s). Condizioni stabili e stillanti.

Mattina (06:00): cielo sereno e aumento termico. Temperatura 26,3°C (feels like 26,3°C), umidità 59%, pressione 1018 hPa. Vento calmo da N, 1,15 m/s. Sole già presente al sorgere, giornata avviata al caldo gradevole.

Mezza mattinata (09:00): sole prevalente, cielo sostanzialmente sereno. Temperatura 29,9°C (sensazione 30,7°C), umidità 49%, pressione 1018 hPa. Vento debole da SW, 3,46 m/s con raffiche fino a 2,8–3 m/s. Picco termico in avvicinamento: prestare attenzione all'esposizione al sole.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno, leggera diminuzione della temperatura rispetto al picco. Temperatura 28,3°C (feels like 29,9°C), umidità 60%, pressione 1018 hPa. Vento da SSW, 4,98 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s. Sole intenso: consigliati protezione solare e idratazione.

Primo pomeriggio (15:00): aumento della copertura nuvolosa a nubi sparse (82% di nuvolosità) ma senza precipitazioni. Temperatura 28,4°C (sensazione 30,6°C), umidità 65%, pressione 1018 hPa. Vento debole da SW, 2,66 m/s; raffiche fino a 2,8 m/s. Cielo parzialmente velato nel pomeriggio.

Tardo pomeriggio (18:00): parziale rasserenamento con nubi sparse. Temperatura 25,3°C (feels like 25,7°C), umidità 70%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole da SW, 1,35 m/s. Condizioni confortevoli per attività all'aperto.

Sera (21:00): cielo sereno. Temperatura 24,5°C (sensazione 24,8°C), umidità 69%, pressione 1019 hPa. Vento debole da ENE, 2,21 m/s con raffiche fino a 2,2 m/s. Visibilità 10 km. Notte stabile e mite.

Riepilogo del giorno

Giornata a Gela del 17 giugno 2026 prevalentemente serena, con temperature minime intorno a 22–23°C e massime fino a circa 30°C nelle ore centrali. Venti generalmente deboli (1–5 m/s) con rinforzi temporanei a metà giornata; precipitazioni non previste. Consigli: protezione solare nelle ore centrali e acqua a disposizione durante le attività all'aperto.

Previsioni meteo 17 giugno 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.7° (perc. +22.7°)
Precip. -
Vento 2.2 N (max 2.2)
Umidità 63%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.7° (perc. +22.6°)
Precip. -
Vento 1.5 NE (max 1.6)
Umidità 63%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.3° (perc. +26.3°)
Precip. -
Vento 1.2 N (max 1.2)
Umidità 59%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.9° (perc. +30.7°)
Precip. -
Vento 3.5 SO (max 2.8)
Umidità 49%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.3° (perc. +29.9°)
Precip. -
Vento 5.0 SO (max 5.3)
Umidità 60%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +28.4° (perc. +30.6°)
Precip. -
Vento 2.7 SO (max 2.8)
Umidità 65%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.3° (perc. +25.7°)
Precip. -
Vento 1.4 SO (max 1.6)
Umidità 70%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.5° (perc. +24.8°)
Precip. -
Vento 2.2 NE (max 2.2)
Umidità 69%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.9° (perc. +23.9°)
Precip. -
Vento 2.7 NE (max 2.7)
Umidità 61%
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