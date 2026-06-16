Meteo Gela, 17 giugno 2026: giornata prevalentemente serena con brezze leggere

Previsioni per Gela - 17 giugno 2026: cieli in prevalenza sereni, temperature tra 22°C e 30°C e vento debole. Dettaglio orario e consigli.

A cura di Meteorologo 16 giugno 2026 15:00

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