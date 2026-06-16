Meteo Gela, 17 giugno 2026: giornata prevalentemente serena con brezze leggere
Previsioni per Gela - 17 giugno 2026: cieli in prevalenza sereni, temperature tra 22°C e 30°C e vento debole. Dettaglio orario e consigli.
Domani a Gela si prevede una giornata gradevole e complessivamente stabile: poche nubi e venti deboli accompagneranno il rialzo termico mattutino, con il picco a fine mattinata. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura 22,7°C (sensazione termica 22,7°C), umidità 63%, pressione 1017 hPa. Vento debole da NNE, 2,15 m/s con raffiche fino a 2,2 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (probabilità 0%).
Prima mattina (03:00): cielo sereno. Temperatura 22,7°C (feels like 22,6°C), umidità 63%, pressione 1017 hPa. Vento molto debole da NE, 1,5 m/s; raffiche contenute (1,6 m/s). Condizioni stabili e stillanti.
Mattina (06:00): cielo sereno e aumento termico. Temperatura 26,3°C (feels like 26,3°C), umidità 59%, pressione 1018 hPa. Vento calmo da N, 1,15 m/s. Sole già presente al sorgere, giornata avviata al caldo gradevole.
Mezza mattinata (09:00): sole prevalente, cielo sostanzialmente sereno. Temperatura 29,9°C (sensazione 30,7°C), umidità 49%, pressione 1018 hPa. Vento debole da SW, 3,46 m/s con raffiche fino a 2,8–3 m/s. Picco termico in avvicinamento: prestare attenzione all'esposizione al sole.
Mezzogiorno (12:00): cielo sereno, leggera diminuzione della temperatura rispetto al picco. Temperatura 28,3°C (feels like 29,9°C), umidità 60%, pressione 1018 hPa. Vento da SSW, 4,98 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s. Sole intenso: consigliati protezione solare e idratazione.
Primo pomeriggio (15:00): aumento della copertura nuvolosa a nubi sparse (82% di nuvolosità) ma senza precipitazioni. Temperatura 28,4°C (sensazione 30,6°C), umidità 65%, pressione 1018 hPa. Vento debole da SW, 2,66 m/s; raffiche fino a 2,8 m/s. Cielo parzialmente velato nel pomeriggio.
Tardo pomeriggio (18:00): parziale rasserenamento con nubi sparse. Temperatura 25,3°C (feels like 25,7°C), umidità 70%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole da SW, 1,35 m/s. Condizioni confortevoli per attività all'aperto.
Sera (21:00): cielo sereno. Temperatura 24,5°C (sensazione 24,8°C), umidità 69%, pressione 1019 hPa. Vento debole da ENE, 2,21 m/s con raffiche fino a 2,2 m/s. Visibilità 10 km. Notte stabile e mite.
Riepilogo del giorno
Giornata a Gela del 17 giugno 2026 prevalentemente serena, con temperature minime intorno a 22–23°C e massime fino a circa 30°C nelle ore centrali. Venti generalmente deboli (1–5 m/s) con rinforzi temporanei a metà giornata; precipitazioni non previste. Consigli: protezione solare nelle ore centrali e acqua a disposizione durante le attività all'aperto.