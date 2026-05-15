Meteo Gela, 16 maggio 2026: mattinata instabile, pomeriggio soleggiato ma ventoso

A Gela il 16 maggio 2026: piogge nelle ore notturne e mattutine, poi schiarite e rinforzo del vento nel pomeriggio. Dettaglio orario.

La giornata del 16 maggio 2026 a Gela si presenta con un avvio piuttosto instabile, seguito da un progressivo miglioramento e un aumento dei venti nel corso del giorno. Conviene avere a portata di mano un ombrello per le prime ore, mentre il pomeriggio offrirà spazi di cielo sereno ma con raffiche più sostenute.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperature attorno ai 19,4 °C, umidità elevata (89%) e pressione sui 1008 hPa. Cielo coperto con visibilità buona; vento debole dai quadranti meridionali a circa 3,3 m/s (raffiche fino a 3,5 m/s). Precipitazioni assenti previste in questa finestra.

Prima mattina (03:00): Calo termico a 17,6 °C, umidità al 93% e pressione 1007 hPa. È prevista pioggia leggera con accumulo di circa 2,9 mm (in 3 h); vento debole da nord-ovest intorno a 2,5 m/s (raffiche 2,9 m/s). Probabilità di precipitazioni elevata.

Mattina (06:00): Temperature ancora basse per il periodo, circa 17,0 °C, umidità 91% e pressione 1007 hPa. Attesa pioggia moderata con precipitazioni intorno a 3,9 mm (in 3 h). Vento in rinforzo a ~4,3 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s; cielo molto nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00): Temperature in ripresa a 18,5 °C, umidità 77% e pressione salita a 1010 hPa. Residue piogge leggere per circa 2,1 mm (in 3 h); vento già più sostenuto da ovest intorno a 6,7 m/s con raffiche fino a 9,9 m/s. Cielo coperto.

Mezzogiorno (12:00): Tendenza al miglioramento con nubi sparse e temperatura intorno a 19,8 °C; umidità 69% e pressione 1010 hPa. Vento in deciso rinforzo da ovest-sudovest a circa 11,0 m/s (raffiche fino a 12,7 m/s). Probabilità di pioggia in rapida diminuzione.

Primo pomeriggio (15:00): Condizioni più favorevoli: cielo sereno e temperatura massima prevista intorno a 20,6 °C; umidità 54% e pressione 1009 hPa. Vento sostenuto intorno a 11,3 m/s con raffiche fino a 13,5 m/s: attenzione al mare mosso e alle raffiche locali.

Tardo pomeriggio (18:00): Temperature in calo a 18,5 °C, umidità intorno al 49% e pressione in lieve aumento a 1011 hPa. Cielo con poche nuvole, vento ancora rinforzato da nord con velocità attorno a 8,4 m/s (raffiche fino a 12,0 m/s). Condizioni asciutte.

Sera (21:00): Rinfrescata a 16,5 °C, umidità 55% e pressione 1013 hPa. Cielo con nubi sparse, vento moderato intorno a 6,8 m/s (raffiche 8,2 m/s). Precipitazioni non previste per la serata.

Riepilogo del giorno

La giornata a Gela del 16 maggio 2026 inizierà instabile, con piogge dalla notte fino alla mattina e umidità elevata. Dal tardo mattino è atteso un miglioramento con schiarite e cielo più sereno nel pomeriggio, ma con venti tesi (picco ~11 m/s e raffiche oltre 12 m/s) che possono rendere il mare mosso. Temperature fra i 16 °C e i 21 °C circa. Pianificate spostamenti mattutini considerando possibili precipitazioni; il pomeriggio sarà più asciutto ma ventoso.