Meteo Gela — 15 ottobre 2026: giornata mite e soleggiata dopo una nottata inizialmente coperta

Previsioni per Gela, 15 ottobre 2026: mattinata in evoluzione verso il bel tempo, temperature miti e basso rischio di pioggia.

L'attesa per la giornata di giovedì 15 ottobre a Gela è all'insegna della stabilità: la notte si apre con nubi compatte ma il quadro evolve rapidamente verso cieli più sereni e temperature miti. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi nella scelta dell'abbigliamento e delle attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperature intorno a 16,8 °C, umidità 67% e pressione elevata (circa 1025 hPa). Il cielo si presenta coperto con nuvolosità alta (85%) e visibilità piena (10 km). Vento moderato da NNE con raffiche fino a 6,7 m/s; sensazione termica intorno a 16,3 °C. Probabilità di precipitazioni trascurabile (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00) — Temperature stazionarie su 16,8 °C, umidità in aumento al 75% e pressione leggermente inferiore (1024 hPa). Cieli con nubi sparse (59%) ma senza fenomeni; vento debole da NW a 1,3 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Condizioni asciutte e visibilità buona.

Mattina (06:00) — In avvicinamento al mattino il termometro sale a circa 18,8 °C; umidità 72% e pressione 1024 hPa. Nuvolosità in diminuzione a nubi sparse (35%): il tempo resta asciutto con vento debole da N a 2,0 m/s. La sensazione sarà fresca ma gradevole, dew point attorno a 9 °C.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno e rapido aumento delle temperature, fino a 23,9 °C. Umidità in calo al 45% e pressione stabile (1025 hPa). Vento quasi calmo (0,7 m/s) con occasionali raffiche fino a 4,1 m/s. Giornata ideale per attività all'aperto: precipitazioni non previste.

Mezzogiorno (12:00) — Punto di massimo caldo della giornata con circa 25,9 °C; umidità bassa (44%) e pressione 1024 hPa. Cielo sereno e vento debole da S a 3,1 m/s, possibili raffiche fino a 6,8 m/s. Sensazione molto mite: protezione solare consigliata se si resta al sole.

Primo pomeriggio (15:00) — Temperature sui 24,2 °C, umidità in risalita al 59% e cielo ancora sereno. Vento leggero da SO a 1,9 m/s, raffiche fino a 4,3 m/s. Condizioni stabili e asciutte, adatte a gite e attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00) — Avvio della sera con 20,7 °C, umidità 73% e pressione stabile (1024 hPa). Cieli sereni, vento quasi assente (0,2 m/s). La temperatura scenderà gradualmente rendendo possibile una leggera sensazione di fresco dopo il tramonto.

Sera (21:00) — Cielo sereno e temperatura intorno a 17,9 °C, umidità elevata all'85%. Vento moderato da N con raffiche fino a 4,5 m/s e pressione attorno a 1024 hPa. Nessuna precipitazione prevista: serata limpida e adatta a passeggiate.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 15 ottobre 2026 una giornata dominata da un campo di alta pressione: mattinata in progressiva apertura, poi giornata soleggiata e mite con massime attorno a 26 °C. Vento generalmente debole, nessuna pioggia attesa e condizioni ideali per attività all'aperto. Di sera temperature in calo; potrebbe essere utile una giacca leggera dopo il tramonto.