Meteo Gela, 15 marzo 2026: giornata variabile con piogge al centro della giornata

Gela, 15 marzo 2026 — giornata che parte con nubi e temperature fresche, poi aumento delle precipitazioni e vento: il dettaglio orario.

La giornata del 15 marzo 2026 a Gela si presenta piuttosto dinamica: si parte con cielo variabile e temperature sui valori primaverili bassi, per poi incrociare correnti umide che porteranno pioggia soprattutto nella parte centrale del giorno. Di seguito il quadro orario per organizzare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse, temperatura 8.9 °C, sensazione termica 7.2 °C. Ventilazione debole da est-sudest a circa 3 m/s con raffiche fino a 3.4 m/s. Umidità elevata (78%) e pressione attorno a 1006 hPa: condizioni tranquille ma fresche per la stagione.

Prima mattina (03:00) — nubi sparse, temperatura 11.5 °C, feels-like 10.8 °C. Vento in leggero aumento a 4.3 m/s da est-sudest (110°) con raffiche fino a 5.4 m/s. Umidità intorno all'82% e visibilità buona: non sono previste precipitazioni in questa fascia.

Mattina (06:00) — cielo coperto, temperatura 12.0 °C, sensazione 11.5 °C. Vento rinforza a circa 7.0 m/s da est (94°) con raffiche fino a 10.7 m/s. Pressione in lieve calo a 1002 hPa: aumento della nuvolosità che prepara l'ingresso di aria più umida.

Mezza mattinata (09:00) — pioggia leggera prevista (precipitazione stimata 1.83 mm nelle 3 h), temperatura 15.1 °C, feels-like 14.7 °C. Vento moderato da sud a 7.3 m/s (173°) con raffiche fino a 9.6 m/s. Pressione 1001 hPa e visibilità ridotta a circa 8392 m: portate un ombrello se uscite in questa fascia.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia moderata attesa (circa 3.04 mm/3 h), temperatura 13.5 °C, sensazione 13.1 °C. Vento sostenuto da sud-sudovest a 10.4 m/s con raffiche fino a 13.6 m/s; pressione in lieve diminuzione a 1000 hPa. Visibilità ridotta attorno a 5141 m: condizioni di guida da considerare caute.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia moderata persistente (circa 6.36 mm/3 h), temperatura 12.2 °C, feels-like 11.5 °C. Vento ruota da ovest-nordovest a circa 6.8 m/s con raffiche fino a 8.8 m/s. Nuvolosità compatta e precipitazioni più intense nella fascia centrale del giorno: possibili accumuli localizzati.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse con residui di precipitazioni (probabilità intorno allo 80%), temperatura 11.6 °C, sensazione 10.7 °C. Vento da nordovest a 6.1 m/s con raffiche fino a 6.9 m/s; umidità in calo al 69% e pressione risalente a 1003 hPa. Situazione in graduale miglioramento ma con cieli ancora nuvolosi.

Sera (21:00) — nubi sparse, temperatura 11.0 °C, feels-like 9.9 °C. Vento più debole da nordovest a 4.5 m/s con raffiche fino a 5.4 m/s, visibilità buona e pressioni attorno a 1005 hPa: serata più stabile rispetto al pomeriggio.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 15 marzo 2026 con una prima parte di giornata freddina e nuvolosa, un picco di instabilità tra la mezza mattinata e il primo pomeriggio con pioggia da leggera a moderata (accumuli maggiori attesi tra le 12:00 e le 15:00) e raffiche di vento moderate. Verso sera tendenza al miglioramento con nubi residue. Consigli: tenere a portata ombrello e prestare attenzione alla viabilità nelle ore di pioggia; l'abbigliamento a strati è raccomandato per le escursioni termiche.