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Meteo Gela, 15 marzo 2026: giornata variabile con piogge al centro della giornata

Gela, 15 marzo 2026 — giornata che parte con nubi e temperature fresche, poi aumento delle precipitazioni e vento: il dettaglio orario.

A cura di Meteorologo
14 marzo 2026 15:00
Meteo Gela, 15 marzo 2026: giornata variabile con piogge al centro della giornata -
Meteo
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La giornata del 15 marzo 2026 a Gela si presenta piuttosto dinamica: si parte con cielo variabile e temperature sui valori primaverili bassi, per poi incrociare correnti umide che porteranno pioggia soprattutto nella parte centrale del giorno. Di seguito il quadro orario per organizzare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)nubi sparse, temperatura 8.9 °C, sensazione termica 7.2 °C. Ventilazione debole da est-sudest a circa 3 m/s con raffiche fino a 3.4 m/s. Umidità elevata (78%) e pressione attorno a 1006 hPa: condizioni tranquille ma fresche per la stagione.

Prima mattina (03:00)nubi sparse, temperatura 11.5 °C, feels-like 10.8 °C. Vento in leggero aumento a 4.3 m/s da est-sudest (110°) con raffiche fino a 5.4 m/s. Umidità intorno all'82% e visibilità buona: non sono previste precipitazioni in questa fascia.

Mattina (06:00)cielo coperto, temperatura 12.0 °C, sensazione 11.5 °C. Vento rinforza a circa 7.0 m/s da est (94°) con raffiche fino a 10.7 m/s. Pressione in lieve calo a 1002 hPa: aumento della nuvolosità che prepara l'ingresso di aria più umida.

Mezza mattinata (09:00)pioggia leggera prevista (precipitazione stimata 1.83 mm nelle 3 h), temperatura 15.1 °C, feels-like 14.7 °C. Vento moderato da sud a 7.3 m/s (173°) con raffiche fino a 9.6 m/s. Pressione 1001 hPa e visibilità ridotta a circa 8392 m: portate un ombrello se uscite in questa fascia.

Mezzogiorno (12:00)pioggia moderata attesa (circa 3.04 mm/3 h), temperatura 13.5 °C, sensazione 13.1 °C. Vento sostenuto da sud-sudovest a 10.4 m/s con raffiche fino a 13.6 m/s; pressione in lieve diminuzione a 1000 hPa. Visibilità ridotta attorno a 5141 m: condizioni di guida da considerare caute.

Primo pomeriggio (15:00)pioggia moderata persistente (circa 6.36 mm/3 h), temperatura 12.2 °C, feels-like 11.5 °C. Vento ruota da ovest-nordovest a circa 6.8 m/s con raffiche fino a 8.8 m/s. Nuvolosità compatta e precipitazioni più intense nella fascia centrale del giorno: possibili accumuli localizzati.

Tardo pomeriggio (18:00)nubi sparse con residui di precipitazioni (probabilità intorno allo 80%), temperatura 11.6 °C, sensazione 10.7 °C. Vento da nordovest a 6.1 m/s con raffiche fino a 6.9 m/s; umidità in calo al 69% e pressione risalente a 1003 hPa. Situazione in graduale miglioramento ma con cieli ancora nuvolosi.

Sera (21:00)nubi sparse, temperatura 11.0 °C, feels-like 9.9 °C. Vento più debole da nordovest a 4.5 m/s con raffiche fino a 5.4 m/s, visibilità buona e pressioni attorno a 1005 hPa: serata più stabile rispetto al pomeriggio.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 15 marzo 2026 con una prima parte di giornata freddina e nuvolosa, un picco di instabilità tra la mezza mattinata e il primo pomeriggio con pioggia da leggera a moderata (accumuli maggiori attesi tra le 12:00 e le 15:00) e raffiche di vento moderate. Verso sera tendenza al miglioramento con nubi residue. Consigli: tenere a portata ombrello e prestare attenzione alla viabilità nelle ore di pioggia; l'abbigliamento a strati è raccomandato per le escursioni termiche.

Previsioni meteo 15 marzo 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +8.9° (perc. +7.2°)
Precip. -
Vento 3.0 E (max 3.4)
Umidità 78%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.5° (perc. +10.8°)
Precip. -
Vento 4.3 E (max 5.4)
Umidità 82%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.0° (perc. +11.5°)
Precip. -
Vento 7.0 E (max 10.7)
Umidità 83%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +15.1° (perc. +14.7°)
Precip. 1.83mm (prob. 100%)
Vento 7.3 S (max 9.6)
Umidità 77%
12:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +13.5° (perc. +13.1°)
Precip. 3.04mm (prob. 100%)
Vento 10.4 S (max 13.6)
Umidità 85%
15:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +12.2° (perc. +11.5°)
Precip. 6.36mm (prob. 100%)
Vento 6.8 O (max 8.8)
Umidità 77%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.6° (perc. +10.7°)
Precip. -
Vento 6.1 NO (max 6.9)
Umidità 69%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.0° (perc. +9.9°)
Precip. -
Vento 4.5 NO (max 5.4)
Umidità 67%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +9.3° (perc. +7.7°)
Precip. -
Vento 3.1 NE (max 2.6)
Umidità 79%
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