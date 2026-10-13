Meteo Gela — 14 ottobre 2026: giornata in prevalenza soleggiata con brezze da nord

A Gela il 14 ottobre 2026 tempo asciutto e per lo più sereno, temperature tra ~16.7°C e 24.2°C e vento moderato da nord. Previsioni orarie.

A cura di Meteorologo 13 ottobre 2026 15:00

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