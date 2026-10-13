Meteo Gela — 14 ottobre 2026: giornata in prevalenza soleggiata con brezze da nord
A Gela il 14 ottobre 2026 tempo asciutto e per lo più sereno, temperature tra ~16.7°C e 24.2°C e vento moderato da nord. Previsioni orarie.
Domani a Gela la giornata si presenta stabile e senza precipitazioni significative: alternanza di cieli sereni e poche nubi, temperature miti diurne e brezze orientate da nord. Nei paragrafi seguenti il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — poche nuvole. Temperatura intorno a 17.4°C (percepita 17.0°C), umidità 70%, pressione 1021 hPa. Vento moderato da nord-nordovest, circa 3.7 m/s con raffiche fino a 6.9 m/s (331°). Visibilità buona (10 km). Probabilità di pioggia trascurabile (0 mm).
Prima mattina (03:00) — poche nuvole. Minimo notturno vicino a 16.9°C (percepita 16.5°C), umidità in leggero aumento al 73%, pressione 1021 hPa. Vento da nord intorno a 3.3 m/s, raffiche fino a 6.1 m/s (338°). Nessuna precipitazione attesa.
Mattina (06:00) — cielo sereno al risveglio. Temperatura circa 17.1°C (percepita 16.8°C), umidità 74%, pressione 1022 hPa. Vento debole da nord-nordovest, 2.1 m/s con raffiche fino a 4.4 m/s (345°). Condizioni asciutte e limpide.
Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e rapido aumento termico a 22.1°C (percepita 21.6°C). Umidità scende al 47%, pressione 1023 hPa. Vento da nord-nordovest attorno a 4.5 m/s, raffiche fino a 9.1 m/s (343°). Buona giornata per attività all'aperto.
Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno e picco di calore del giorno: 24.2°C (percepita 23.3°C), umidità molto bassa 26%, pressione 1022 hPa. Vento moderato da nord, 6.0 m/s con raffiche fino a 11.5 m/s (358°). Aria secca (punto di rugiada 3.4°C): sensazione di aria asciutta e gradevole.
Primo pomeriggio (15:00) — sereno con temperatura intorno a 22.2°C (percepita 21.3°C), umidità 34%, pressione 1021 hPa. Vento da nord-est molto leggermente variato, 6.3 m/s e raffiche fino a 11.0 m/s (5°). Condizioni soleggiate, attenzione alle raffiche sul litorale.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno e attenuazione del caldo: 18.5°C (percepita 17.8°C), umidità 53%, pressione 1023 hPa. Vento ancora sostenuto da nord-est a 5.9 m/s con raffiche a 10.2 m/s (16°). Tramonto tranquillo e asciutto.
Sera (21:00) — poche nuvole e clima più fresco: 16.7°C (percepita 16.1°C), umidità 62%, pressione in lieve aumento a 1025 hPa. Vento debole da nord-est 3.4 m/s con raffiche fino a 6.1 m/s (15°). Nessuna precipitazione attesa, visibilità buona.
Riepilogo del giorno
Giornata del 14 ottobre 2026 a Gela caratterizzata da tempo stabile e per lo più sereno, senza precipitazioni (0 mm previste). Temperature tra circa 16.7°C nelle ore serali/notturne e 24.2°C al massimo nelle ore centrali, umidità in calo durante il giorno con aria secca a mezzogiorno. Venti prevalentemente da nord/nord-est, deboli-moderati con raffiche fino a ~11 m/s: in prossimità della costa si potranno avvertire le raffiche più sostenute. Condizioni ideali per attività all'aperto, con solo qualche velatura serale.