Meteo Gela — 13 ottobre 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature fino a 24°C

A Gela il 13 ottobre 2026: **cielo sereno**, vento debole da N/NNW e temperature tra 17°C e 24°C. Nessuna pioggia prevista, dettagli orari nell'articolo.

Domani a Gela si profila una giornata stabile e soleggiata, con ventilazione debole da nord-nordovest e un’escursione termica contenuta. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — 00:00: cielo sereno, temperatura intorno a 18,7 °C. Umidità elevata (88%) e punto di rugiada 15,7 °C; pressione 1016 hPa. Vento debole da NNW a circa 1,96 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, prob. 0%).

Prima mattina (03:00) — 03:00: Persistono condizioni limpide, cielo sereno, temperatura in lieve calo a 17,4 °C. Umidità 87%, pressione 1015 hPa. Vento debole da NNW ~2,4 m/s con raffiche fino a 4,5 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto nelle prime ore.

Mattina (06:00) — 06:00: Al risveglio temperatura stabile attorno a 18,2 °C e ancora cielo sereno; umidità 82%, pressione 1016 hPa. Vento da NW a 2,6 m/s; sensazione termica simile alla temperatura (feels like 18,2 °C). Nessuna precipitazione.

Mezza mattinata (09:00) — 09:00: Giornata che prende corpo con cielo sereno e aumento termico a 22,4 °C. Umidità in diminuzione (53%), pressione 1017 hPa. Vento da N a 4,0 m/s con punte di circa 8,2 m/s; mare calmo-moderato.

Mezzogiorno (12:00) — 12:00: Picco di soleggiamento e temperatura massima prevista attorno a 24,0 °C. Umidità bassa (34%) e punto di rugiada 8,2 °C; pressione 1017 hPa. Vento da NNW attorno a 4,7 m/s con raffiche fino a 9,3 m/s. Tempo stabile e soleggiato, ideale per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00) — 15:00: Temperature intorno a 22,5 °C, umidità 39% e pressione in lieve aumento a 1018 hPa. Vento da NNW a 5,4 m/s con raffiche fino a 9,6 m/s; cielo per lo più sereno (poche velature). Nessuna pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) — 18:00: Tramonto con cielo sereno, temperatura che scende a 19,7 °C; umidità 56% e pressione 1020 hPa. Vento moderato da N a 4,4 m/s con raffiche fino a 8,1 m/s. Condizioni ancora stabili e limpide.

Sera (21:00) — 21:00: Chiusura della giornata con cielo sereno, temperatura intorno a 18,0 °C, umidità 67% e pressione massima del giorno intorno a 1021 hPa. Vento debole-moderato da NNW a 3,9 m/s con raffiche circa 7,0 m/s. Visibilità buona, nessuna precipitazione (0 mm).

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata a Gela il 13 ottobre 2026, con cielo sereno per tutta la giornata, assenza di pioggia e temperature comprese tra circa 17 °C e 24 °C. Ventilazione da N/NNW generalmente debole-moderata (2–5 m/s) con sporadiche raffiche fino a ~9 m/s. Pressione in leggera crescita (1015–1021 hPa): condizioni stabili e favorevoli alle attività all'aperto.