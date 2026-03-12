Meteo Gela — 13 marzo 2026: giornata stabile con punte intorno a 15 °C

A Gela il 13 marzo 2026 tempo stabile, cielo in prevalenza sereno o con poche nubi e brezze variabili; massime attorno a 15 °C, nessuna precipitazione prevista.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 13 marzo 2026 si presenta tranquilla e favorevole alle attività all'aperto. Non aspettate sorprese: modeste variazioni di nuvolosità e un moderato regime dei venti saranno i protagonisti principali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): poche nuvole con temperatura intorno a 10,6 °C (percepita 9,9 °C). Umidità elevata (84%) e pressione stabile attorno a 1021 hPa. Vento debole da NE a circa 2,3 m/s con raffiche fino a 1,3 m/s. Precipitazioni previste: 0 mm. Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): cielo sereno e lieve incremento termico a 11,5 °C (percepita 10,8 °C). Umidità ancora alta (83%) e pressione che scende leggermente a 1019 hPa. Vento molto debole da N di 1,5 m/s (raffiche 1,1 m/s). Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00): Prime ore diurne con cielo sereno e temperatura sui 11,4 °C (percepita 10,7 °C). Umidità al 80% e pressione 1019 hPa. Vento debole da NE intorno a 1,6 m/s (raffiche 1,0 m/s). Condizioni asciutte, precipitazioni 0 mm.

Mezza mattinata (09:00): Aumento della temperatura fino a 13,6 °C (percepita 12,9 °C). Poche nubi in transito, umidità in diminuzione al 69% e pressione 1019 hPa. Vento debole da Ovest a circa 1,8 m/s (raffiche 2,2 m/s). Precipitazioni assenti (0 mm).

Mezzogiorno (12:00): Condizioni miti con temperatura massima diurna attesa intorno a 15,1 °C (percepita 14,5 °C). Cielo in prevalenza poco nuvoloso, umidità circa 70% e pressione in lieve calo a 1018 hPa. Vento si rinforza da O-SO, mediamente 5,6 m/s con raffiche fino a 6,0 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00): Clima ancora mite, nubi sparse e temperatura sui 15,1 °C (percepita 14,5 °C). Umidità 69%, pressione 1016 hPa. Vento moderato da Ovest intorno a 7,2 m/s con raffiche fino a 7,4 m/s; attenzione alle raffiche per attività marittime leggere. Precipitazioni previste: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00): Schiarite alternate a nubi sparse, temperatura in lieve calo a 13,3 °C (percepita 12,7 °C). Umidità risale al 77% e pressione stabile sui 1016 hPa. Vento in attenuazione ma ancora moderato da NW a 4,6 m/s (raffiche 5,4 m/s). Nessuna precipitazione attesa (0 mm).

Sera (21:00): Serata con poche nuvole, temperatura intorno a 12,4 °C (percepita 11,8 °C). Umidità al 79% e pressione 1016 hPa. Vento debole da NW a 2,4 m/s (raffiche 3,1 m/s). Precipitazioni: 0 mm. Visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 13 marzo 2026 una giornata stabile e asciutta, senza precipitazioni previste (0 mm). Le temperature oscilleranno tra circa 10,6 °C nelle ore più fredde e 15,1 °C nel primo pomeriggio. Cielo prevalentemente sereno o con poche nubi, con nubi sparse nel pomeriggio; vento generalmente debole-moderato con un picco atteso nel primo pomeriggio (fino a ~7 m/s). Pressione elevata (1016–1021 hPa) e umidità variabile. Consiglio pratico: giornata adatta alle attività all'aperto, con una giacca leggera per la mattina e la sera e attenzione alle raffiche nel pomeriggio per chi si trova in mare o in aree esposte.