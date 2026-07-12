Meteo Gela, 13 luglio 2026: cielo sereno e caldo afoso nelle ore centrali

Gela — 13 luglio 2026: giornata stabile e soleggiata, caldo e afa nelle ore centrali; nessuna precipitazione attesa.

L'anticiclone che interessa il Mediterraneo manterrà Gela sotto un regime di tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata del 13 luglio 2026. I dettagli orari indicano assenza di precipitazioni e una ventilazione generalmente debole, con punte più sostenute a mezzogiorno e primo pomeriggio. Leggi il dettaglio per organizzare le tue ore all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura 25.8 °C, umidità 79%, punto di rugiada 20.5 °C: nottata piuttosto umida e leggermente afosa. Sensazione termica 26.5 °C. Pressione 1014 hPa. Vento debole da NNE a 1.1 m/s (raffiche 1.2 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno. Temperatura 25.7 °C, umidità 66%, punto di rugiada 17.6 °C: aria ancora mite ma meno opprimente rispetto alla notte. Sensazione termica 26.0 °C. Pressione 1014 hPa. Vento debole da ENE a 2.0 m/s (raffiche 2.0 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).

Mattina (06:00) — Cielo sereno. Temperatura 29.3 °C, umidità 53%, punto di rugiada 16.0 °C: rapido aumento termico nelle ore mattutine; sensazione calda, 30.4 °C. Pressione 1015 hPa. Vento debole da NE a 2.3 m/s (raffiche 2.5 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno. Temperatura 31.5 °C, umidità 50%, punto di rugiada 16.7 °C: mattinata già calda; sensazione termica 33.4 °C. Pressione 1016 hPa. Vento debole da Ovest a 2.7 m/s (raffiche 3.1 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).

Mezzogiorno (12:00) — Cielo sereno. Temperatura 31.0 °C, umidità 62%, punto di rugiada 19.1 °C: caldo e sensazione molto afosa, indice di temperatura percepita 35.3 °C. Pressione 1015 hPa. Vento da SW a 6.8 m/s con raffiche fino a 7.9 m/s (brezza moderata). Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno. Temperatura 29.5 °C, umidità 73%, punto di rugiada 21.3 °C: aumento dell'umidità che rende l'aria appiccicosa; sensazione termica 34.5 °C. Pressione 1016 hPa. Vento da WSW a 6.9 m/s (raffiche 7.6 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo sereno. Temperatura 27.1 °C, umidità 74%, punto di rugiada 21.1 °C: graduale calo termico ma persistente umidità; sensazione 29.5 °C. Pressione 1016 hPa. Vento debole da Ovest a 2.9 m/s (raffiche 3.7 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).

Sera (21:00) — Cielo sereno. Temperatura 25.7 °C, umidità 78%, punto di rugiada 21.1 °C: serata mite e umida, sensazione termica 26.3 °C. Pressione in lieve aumento a 1018 hPa. Vento debole da WNW a 1.8 m/s (raffiche 1.9 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm (0%).

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Gela il 13 luglio 2026, sotto l'influsso di un campo di alta pressione. Nessuna precipitazione prevista. Temperature elevate con picco mattutino/centrale e sensazione di forte afa nelle ore centrali (soprattutto tra le 09:00 e le 15:00). Vento generalmente debole, con rinforzi moderati intorno a mezzogiorno e primo pomeriggio. Consigli: protezione solare, idratazione e attenzione all'esposizione nelle ore più calde.