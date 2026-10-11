Meteo Gela, 12 ottobre 2026: giornata mite con nubi e brevi piogge

Previsioni per Gela — 12 ottobre 2026: temperature miti, venti deboli e piogge leggere attese attorno a mezzogiorno e primo pomeriggio.

La giornata meteorologica a Gela per il 12 ottobre 2026 si presenta generalmente mite ma variabile: nubi sparse e una finestra di pioggia leggera a metà giornata potrebbero rompere un contesto per lo più tranquillo. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le tue attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole, temperature intorno a 19,2 °C. Umidità elevata (86%) e pressione sui 1015 hPa; vento debole da nord-nordovest a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 4,6 m/s. Visibilità piena (10 km). Condizioni complessivamente stabili e gradevoli per la stagione.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto, minima notturna prevista intorno a 18,0 °C. Umidità al 88% e pressione ancora 1015 hPa; vento molto debole (~2,0 m/s) da nord. Nessuna pioggia attesa (probabilità di precipitazione bassa). Visibilità 10 km.

Mattina (06:00) — nubi sparse, temperatura intorno a 18,8 °C e umidità al 86%. Vento leggero da nord (~1,8 m/s, raffiche fino a 3,6 m/s). Pressione 1015 hPa. Visibilità leggermente ridotta a circa 8 km; nessuna precipitazione prevista nelle prime ore del mattino.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto, aumento della temperatura a 22,5 °C; umidità in calo al 61% e pressione in lieve aumento (1016 hPa). Vento da ovest debole (~2,5 m/s) con raffiche fino a 5,9 m/s. Condizioni sono favorevoli a un aumento dell'instabilità verso le ore centrali.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera possibile, con accumulo stimato di 0,12 mm nelle tre ore; temperatura massima del giorno intorno a 24,3 °C. Umidità 57%, pressione 1015 hPa. Vento da ovest a 5,3 m/s con raffiche fino a 10,1 m/s. Visibilità leggermente ridotta (~9,9 km). Brevi rovesci sono il dettaglio da monitorare.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera residua possibile (altro 0,12 mm nelle tre ore), temperatura attorno a 23,2 °C. Umidità risale al 61%, pressione 1015 hPa; vento da ovest a 5,5 m/s con raffiche fino a 9,8 m/s. Nuvolosità variabile: possibili schiarite dopo i rovesci.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, temperatura in calo a circa 21,0 °C; umidità 76% e pressione 1016 hPa. Vento debole-moderato da ovest-nordovest a 3,7 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Cielo che tenderà ad aprirsi rispetto alle ore centrali.

Sera (21:00) — nubi sparse, temperatura intorno a 19,9 °C e umidità 80%; pressione 1017 hPa. Vento debole da nordovest (~2,8 m/s, raffiche fino a 5,0 m/s). Condizioni asciutte e relativamente miti per la notte.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una giornata generalmente mite con massime intorno a 24 °C, venti per lo più deboli da ovest/nordovest e pressione stabile intorno ai 1015–1017 hPa. La novità principale è la possibilità di pioggia leggera tra mezzogiorno e il primo pomeriggio (accumuli contenuti: ~0,12 mm ogni finestra di 3 ore). Per il resto, prevalgono nubi sparse e condizioni asciutte, con notturna umida ma senza fenomeni significativi.