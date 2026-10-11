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Meteo Gela, 12 ottobre 2026: giornata mite con nubi e brevi piogge

Previsioni per Gela — 12 ottobre 2026: temperature miti, venti deboli e piogge leggere attese attorno a mezzogiorno e primo pomeriggio.

A cura di Meteorologo
11 ottobre 2026 15:00
Meteo Gela, 12 ottobre 2026: giornata mite con nubi e brevi piogge -
Meteo
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La giornata meteorologica a Gela per il 12 ottobre 2026 si presenta generalmente mite ma variabile: nubi sparse e una finestra di pioggia leggera a metà giornata potrebbero rompere un contesto per lo più tranquillo. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le tue attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)poche nuvole, temperature intorno a 19,2 °C. Umidità elevata (86%) e pressione sui 1015 hPa; vento debole da nord-nordovest a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 4,6 m/s. Visibilità piena (10 km). Condizioni complessivamente stabili e gradevoli per la stagione.

Prima mattina (03:00)cielo coperto, minima notturna prevista intorno a 18,0 °C. Umidità al 88% e pressione ancora 1015 hPa; vento molto debole (~2,0 m/s) da nord. Nessuna pioggia attesa (probabilità di precipitazione bassa). Visibilità 10 km.

Mattina (06:00)nubi sparse, temperatura intorno a 18,8 °C e umidità al 86%. Vento leggero da nord (~1,8 m/s, raffiche fino a 3,6 m/s). Pressione 1015 hPa. Visibilità leggermente ridotta a circa 8 km; nessuna precipitazione prevista nelle prime ore del mattino.

Mezza mattinata (09:00)cielo coperto, aumento della temperatura a 22,5 °C; umidità in calo al 61% e pressione in lieve aumento (1016 hPa). Vento da ovest debole (~2,5 m/s) con raffiche fino a 5,9 m/s. Condizioni sono favorevoli a un aumento dell'instabilità verso le ore centrali.

Mezzogiorno (12:00)pioggia leggera possibile, con accumulo stimato di 0,12 mm nelle tre ore; temperatura massima del giorno intorno a 24,3 °C. Umidità 57%, pressione 1015 hPa. Vento da ovest a 5,3 m/s con raffiche fino a 10,1 m/s. Visibilità leggermente ridotta (~9,9 km). Brevi rovesci sono il dettaglio da monitorare.

Primo pomeriggio (15:00)pioggia leggera residua possibile (altro 0,12 mm nelle tre ore), temperatura attorno a 23,2 °C. Umidità risale al 61%, pressione 1015 hPa; vento da ovest a 5,5 m/s con raffiche fino a 9,8 m/s. Nuvolosità variabile: possibili schiarite dopo i rovesci.

Tardo pomeriggio (18:00)nubi sparse, temperatura in calo a circa 21,0 °C; umidità 76% e pressione 1016 hPa. Vento debole-moderato da ovest-nordovest a 3,7 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Cielo che tenderà ad aprirsi rispetto alle ore centrali.

Sera (21:00)nubi sparse, temperatura intorno a 19,9 °C e umidità 80%; pressione 1017 hPa. Vento debole da nordovest (~2,8 m/s, raffiche fino a 5,0 m/s). Condizioni asciutte e relativamente miti per la notte.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una giornata generalmente mite con massime intorno a 24 °C, venti per lo più deboli da ovest/nordovest e pressione stabile intorno ai 1015–1017 hPa. La novità principale è la possibilità di pioggia leggera tra mezzogiorno e il primo pomeriggio (accumuli contenuti: ~0,12 mm ogni finestra di 3 ore). Per il resto, prevalgono nubi sparse e condizioni asciutte, con notturna umida ma senza fenomeni significativi.

Previsioni meteo 12 ottobre 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +19.2° (perc. +19.4°)
Precip. -
Vento 2.5 N (max 4.6)
Umidità 86%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +18.0° (perc. +18.1°)
Precip. -
Vento 2.0 N (max 3.8)
Umidità 88%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.8° (perc. +19.0°)
Precip. -
Vento 1.8 N (max 3.6)
Umidità 86%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +22.5° (perc. +22.4°)
Precip. -
Vento 2.5 O (max 5.9)
Umidità 61%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +24.3° (perc. +24.3°)
Precip. 0.12mm (prob. 33%)
Vento 5.3 O (max 10.1)
Umidità 57%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +23.2° (perc. +23.2°)
Precip. 0.12mm (prob. 20%)
Vento 5.5 O (max 9.8)
Umidità 61%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.0° (perc. +21.1°)
Precip. -
Vento 3.7 O (max 6.6)
Umidità 76%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.9° (perc. +20.0°)
Precip. -
Vento 2.8 NO (max 5.0)
Umidità 80%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.0° (perc. +19.3°)
Precip. -
Vento 2.2 NO (max 4.2)
Umidità 87%
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