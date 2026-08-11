Meteo Gela — 12 agosto 2026: giornata calda e per lo più serena

A Gela il 12 agosto 2026 previste condizioni soleggiate, picco di caldo a metà giornata e brezze deboli; tutti i dettagli orari e consigli pratici.

L'estate continua a farsi sentire a Gela: per il 12 agosto 2026 il quadro meteorologico previsto è dominato dal sole e dalle temperature elevate, con poche nubi nel pomeriggio e nessuna precipitazione attesa. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata, soprattutto nelle ore più calde.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 28.5 °C, umidità 69%, temperatura percepita 31.6 °C; dew point 21.4 °C. Pressione 1015 hPa. Vento debole da nord, circa 1.4 m/s (356°), raffiche 1.39 m/s. Visibilità 10.000 m. Nessuna precipitazione prevista (0 mm, prob. 0%).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Minima notturna prevista 28.4 °C, umidità 64% e percepita 30.6 °C; dew point 20.2 °C. Pressione 1014 hPa. Vento molto debole da nord (353°) a 1.5 m/s (raffiche 1.5 m/s). Condizioni tranquille e senza pioggia.

Mattina (06:00) — cielo sereno. La temperatura sale a 31.3 °C, umidità 56%, percepita 34.4 °C; dew point 18.8 °C. Pressione 1016 hPa. Vento leggero da nord-est (45°) a 1.4 m/s. Sole pieno e assenza di precipitazioni.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Caldo in aumento: 34.3 °C, umidità 50%, sensazione termica 38.9 °C; dew point 18.1 °C. Pressione 1016 hPa. Vento da SSO (199°) intorno a 3.1 m/s, raffiche 2.62 m/s. Sole intenso: attenzione a esposizione diretta.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, picco di caldo. Temperatura massima prevista 34.9 °C, umidità 56% e percepita fino a 41.9 °C; dew point 19.9 °C. Pressione 1015 hPa. Vento da SO (226°) a 4.8 m/s con raffiche fino a 4.91 m/s. Condizioni di forte disagio per il caldo nelle ore centrali (nessuna pioggia, 0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse. Ancora molto caldo con 33.8 °C, umidità 63%, percepita 40.8 °C; dew point 21.3 °C. Pressione 1016 hPa. Vento da SO (231°) a 3.0 m/s (raffiche 3.36 m/s). Copertura nuvolosa limitata (~31%) ma sorprendentemente afosa.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, attenuazione del caldo. Temperatura intorno a 31.3 °C, umidità 67%, sensazione termica 37.5 °C; dew point 21.9 °C. Pressione 1016 hPa. Vento debole da ovest (258°) a 1.9 m/s (raffiche 2.11 m/s). Ancora asciutto, visibilità buona.

Sera (21:00) — cielo sereno. Rinfrescata parziale con 29.6 °C, umidità 70% e percepita 34.1 °C; dew point 21.9 °C. Pressione 1016 hPa. Vento quasi calmo da NE (58°) a 0.4 m/s (raffiche 0.58 m/s). Condizioni generali tranquille e senza precipitazioni.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 12 agosto 2026 una giornata prevalentemente serena e molto calda, con il picco termico intorno a mezzogiorno (fino a 34.9 °C, percepita oltre 41 °C). Venti deboli-moderati, qualche nube sparsa nel pomeriggio ma nessuna pioggia prevista (0 mm, prob. 0%). Consiglio pratico: nelle ore centrali ridurre l'esposizione al sole, idratarsi e prestare attenzione alle fasce più vulnerabili.