Meteo Gela, 11 settembre 2026: giornata calda con possibile pioggia leggera in serata

Gela, 11 settembre 2026 — Prevalenza di cielo sereno e caldo, con picco termico a mezzogiorno e possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio/sera.

La giornata di venerdì 11 settembre 2026 a Gela si preannuncia in gran parte asciutta e soleggiata, con una pausa umida nel tardo pomeriggio-sera. I valori termici raggiungeranno livelli elevati nelle ore centrali, con una sensazione di calore marcata. Di seguito il quadro orario per orientarsi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 26.6 °C; umidità sul 74% e pressione a 1016 hPa. Vento debole da NW a ~3.1 m/s con raffiche fino a 4.8 m/s. Dew point 21.6 °C: aria ancora abbastanza umida, visibilità 10.000 m. Condizione principale: cielo sereno.

Prima mattina (03:00): lieve aumento della nuvolosità con nubi sparse, temperatura circa 25.6 °C e umidità 71%. Pressione 1015 hPa, vento molto debole da ENE intorno a 1.9 m/s (raffiche minori). Condizione di calma, senza precipitazioni attese.

Mattina (06:00): ancora nubi sparse ma ampie schiarite, temperatura in salita a 27.9 °C, umidità 67% e pressione 1017 hPa. Vento debole da NW attorno a 1.3 m/s. Dew point 19.5 °C: sensazione meno appiccicosa rispetto alla notte ma già mite.

Mezza mattinata (09:00): aumento della temperatura a 31.6 °C con umidità 66% e pressione 1018 hPa. Vento debole-moderato da O-SO intorno a 3.3 m/s (raffiche ~3.5 m/s). Sensazione termica elevata: feels like circa 38 °C. Condizione principale: cielo sereno e caldo.

Mezzogiorno (12:00): picco termico della giornata con 33.0 °C, umidità 66% e pressione 1017 hPa. Vento da SO attorno a 5.5 m/s con raffiche fino a 5.3-5.5 m/s; lieve foschia dovuta al dew point 21.3 °C. Sensazione di disagio per caldo: feels like circa 40 °C. Condizione principale: temperature elevate e cielo sereno.

Primo pomeriggio (15:00): temporaneo calo termico a 29.6 °C, umidità 68% e pressione 1016 hPa. Vento moderato da SO a ~6.4 m/s, raffiche fino a 6.8 m/s. Cielo per lo più sereno con poche nubi; il caldo si attenua leggermente ma rimane caldo.

Tardo pomeriggio (18:00): aumento della probabilità di precipitazioni con pioggia leggera prevista (pop ~60%). Temperatura intorno a 26.0 °C, umidità 67% e pressione 1018 hPa. Pioggia stimata ~0.86 mm nelle 3 ore. Vento da NE intorno a 5.8 m/s con raffiche fino a 6.3 m/s. Condizione principale: pioggia leggera possibile — breve episodio locale non escluso.

Sera (21:00): ritorno al sereno dopo il passaggio perturbato, temperatura sui 25.8 °C, umidità 62% e pressione 1018 hPa. Vento debole da N a ~2.3 m/s (raffiche 2.6 m/s). Visibilità buona (10.000 m). Condizione principale: cielo sereno e clima ancora mite.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una giornata prevalentemente soleggiata e calda con picchi termici a mezzogiorno (fino a ~33 °C e un 'feels like' vicino a 40 °C). Venti generalmente deboli-moderati da ovest-sudovest nel corso del giorno, con rinforzi nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio è prevista una breve fase di pioggia leggera (circa 0.86 mm nelle 3 ore, probabilità ~60%), seguita da rasserenamenti in serata. Consigli: attenersi alle normali precauzioni per il caldo nelle ore centrali e tenere a portata un impermeabile leggero per il possibile acquazzone serale.