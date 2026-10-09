Meteo Gela — 10 ottobre 2026: piogge notturne, pomeriggio più soleggiato

Previsioni per Gela il 10 ottobre 2026: piogge tra notte e mattina, miglioramento nel pomeriggio con temperature intorno ai 20–24 °C.

La giornata meteorologica a Gela del 10 ottobre 2026 si presenta con una prima parte caratterizzata da precipitazioni notturne e residui piovaschi in mattinata, seguiti da un netto miglioramento nel pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: pioggia moderata .

. Temperatura: 21.7 °C; umidità 92%; pressione 1018 hPa.

Precipitazioni: 6.62 mm (ultime 3 h).

Vento: 3.37 m/s, raffiche fino a 6.47 m/s, direzione 351° (nord).

Nuvolosità: 100%; visibilità ridotta a circa 1.975 m.

Note: pioggia costante che può rendere scivolose le strade e ridurre la visibilità notturna.

Prima mattina (03:00)

Condizione: pioggia moderata persistente.

persistente. Temperatura: 20.2 °C; umidità 89%; pressione 1014 hPa.

Precipitazioni: 9.37 mm (ultime 3 h).

Vento: 3.55 m/s, raffiche 6.07 m/s, direzione 83° (est).

Nuvolosità: circa 97%; visibilità buona (10 km).

Note: accumuli significativi nelle prime ore, attenzione alle zone soggette a ristagni.

Mattina (06:00)

Condizione: nubi sparse , miglioramento temporaneo.

, miglioramento temporaneo. Temperatura: 21.2 °C; umidità 81%; pressione 1014 hPa.

Precipitazioni: assenti nelle ultime 3 h.

Vento: 2.04 m/s, raffiche 3.28 m/s, direzione 10° (nord-nordest).

Nuvolosità: 83%; visibilità 10 km.

Note: pausa dei fenomeni, passaggi nuvolosi ancora presenti.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: pioggia leggera con nubi compatte.

con nubi compatte. Temperatura: 23.1 °C; umidità 77%; pressione 1015 hPa.

Precipitazioni: 1.83 mm (ultime 3 h).

Vento: 2.96 m/s, raffiche 7.13 m/s, direzione 220° (sudo-ovest).

Nuvolosità: 94%; visibilità 10 km.

Note: possibili rovesci intermittenti prima di un miglioramento più netto.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: pioggia moderata intermittente ma con sprazzi di schiarita.

ma con sprazzi di schiarita. Temperatura: 21.3 °C; umidità 76%; pressione 1013 hPa.

Precipitazioni: 3.71 mm (ultime 3 h).

Vento: 1.8 m/s, raffiche 4.86 m/s, direzione 20° (nord-nordest).

Nuvolosità: 9% (cieli in graduale aprirsi); visibilità 10 km.

Note: fenomeni residui possibili, ma in rapida attenuazione verso il pomeriggio.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 23.6 °C; umidità 58%; pressione 1012 hPa.

Precipitazioni: assenti.

Vento: 3.69 m/s, raffiche 7.18 m/s, direzione 271° (ovest).

Nuvolosità: 6%; visibilità 10 km.

Note: netto miglioramento con sole e temperature gradevoli; condizioni ideali per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: nubi sparse .

. Temperatura: 20.7 °C; umidità 72%; pressione 1012 hPa.

Precipitazioni: assenti.

Vento: 2.58 m/s, raffiche 4.71 m/s, direzione 288° (ovest-nordovest).

Nuvolosità: 29%; visibilità 10 km.

Note: serata che si avvia tranquilla, temperatura in diminuzione graduale.

Sera (21:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 19.7 °C; umidità 80%; pressione 1012 hPa.

Precipitazioni: assenti.

Vento: 3.53 m/s, raffiche 6.46 m/s, direzione 293° (ovest-nordovest).

Nuvolosità: 1%; visibilità 10 km.

Note: nottata serena dopo il passaggio perturbato, temperature miti per il periodo.

Riepilogo del giorno

La giornata del 10 ottobre 2026 a Gela inizia con piogge moderate nella notte e nella prima parte della mattina, con accumuli localmente significativi. Dopo un paio di ore di pausa la mattinata vede ancora rovesci intermittenti, ma dal primo pomeriggio è atteso un deciso miglioramento con cielo sereno e temperature massime intorno ai 23–24 °C. Venti generalmente deboli-moderati, direzione variabile tra nord e ovest. Consiglio pratico: fare attenzione alla viabilità nelle prime ore della giornata per fondi bagnati e possibili pozzanghere; dal pomeriggio torna il bel tempo.