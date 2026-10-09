Meteo Gela — 10 ottobre 2026: piogge notturne, pomeriggio più soleggiato
Previsioni per Gela il 10 ottobre 2026: piogge tra notte e mattina, miglioramento nel pomeriggio con temperature intorno ai 20–24 °C.
La giornata meteorologica a Gela del 10 ottobre 2026 si presenta con una prima parte caratterizzata da precipitazioni notturne e residui piovaschi in mattinata, seguiti da un netto miglioramento nel pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare spostamenti e attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: pioggia moderata.
- Temperatura: 21.7 °C; umidità 92%; pressione 1018 hPa.
- Precipitazioni: 6.62 mm (ultime 3 h).
- Vento: 3.37 m/s, raffiche fino a 6.47 m/s, direzione 351° (nord).
- Nuvolosità: 100%; visibilità ridotta a circa 1.975 m.
- Note: pioggia costante che può rendere scivolose le strade e ridurre la visibilità notturna.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: pioggia moderata persistente.
- Temperatura: 20.2 °C; umidità 89%; pressione 1014 hPa.
- Precipitazioni: 9.37 mm (ultime 3 h).
- Vento: 3.55 m/s, raffiche 6.07 m/s, direzione 83° (est).
- Nuvolosità: circa 97%; visibilità buona (10 km).
- Note: accumuli significativi nelle prime ore, attenzione alle zone soggette a ristagni.
Mattina (06:00)
- Condizione: nubi sparse, miglioramento temporaneo.
- Temperatura: 21.2 °C; umidità 81%; pressione 1014 hPa.
- Precipitazioni: assenti nelle ultime 3 h.
- Vento: 2.04 m/s, raffiche 3.28 m/s, direzione 10° (nord-nordest).
- Nuvolosità: 83%; visibilità 10 km.
- Note: pausa dei fenomeni, passaggi nuvolosi ancora presenti.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: pioggia leggera con nubi compatte.
- Temperatura: 23.1 °C; umidità 77%; pressione 1015 hPa.
- Precipitazioni: 1.83 mm (ultime 3 h).
- Vento: 2.96 m/s, raffiche 7.13 m/s, direzione 220° (sudo-ovest).
- Nuvolosità: 94%; visibilità 10 km.
- Note: possibili rovesci intermittenti prima di un miglioramento più netto.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: pioggia moderata intermittente ma con sprazzi di schiarita.
- Temperatura: 21.3 °C; umidità 76%; pressione 1013 hPa.
- Precipitazioni: 3.71 mm (ultime 3 h).
- Vento: 1.8 m/s, raffiche 4.86 m/s, direzione 20° (nord-nordest).
- Nuvolosità: 9% (cieli in graduale aprirsi); visibilità 10 km.
- Note: fenomeni residui possibili, ma in rapida attenuazione verso il pomeriggio.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 23.6 °C; umidità 58%; pressione 1012 hPa.
- Precipitazioni: assenti.
- Vento: 3.69 m/s, raffiche 7.18 m/s, direzione 271° (ovest).
- Nuvolosità: 6%; visibilità 10 km.
- Note: netto miglioramento con sole e temperature gradevoli; condizioni ideali per attività all'aperto.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: nubi sparse.
- Temperatura: 20.7 °C; umidità 72%; pressione 1012 hPa.
- Precipitazioni: assenti.
- Vento: 2.58 m/s, raffiche 4.71 m/s, direzione 288° (ovest-nordovest).
- Nuvolosità: 29%; visibilità 10 km.
- Note: serata che si avvia tranquilla, temperatura in diminuzione graduale.
Sera (21:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 19.7 °C; umidità 80%; pressione 1012 hPa.
- Precipitazioni: assenti.
- Vento: 3.53 m/s, raffiche 6.46 m/s, direzione 293° (ovest-nordovest).
- Nuvolosità: 1%; visibilità 10 km.
- Note: nottata serena dopo il passaggio perturbato, temperature miti per il periodo.
Riepilogo del giorno
La giornata del 10 ottobre 2026 a Gela inizia con piogge moderate nella notte e nella prima parte della mattina, con accumuli localmente significativi. Dopo un paio di ore di pausa la mattinata vede ancora rovesci intermittenti, ma dal primo pomeriggio è atteso un deciso miglioramento con cielo sereno e temperature massime intorno ai 23–24 °C. Venti generalmente deboli-moderati, direzione variabile tra nord e ovest. Consiglio pratico: fare attenzione alla viabilità nelle prime ore della giornata per fondi bagnati e possibili pozzanghere; dal pomeriggio torna il bel tempo.