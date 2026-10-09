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Meteo Gela — 10 ottobre 2026: piogge notturne, pomeriggio più soleggiato

Previsioni per Gela il 10 ottobre 2026: piogge tra notte e mattina, miglioramento nel pomeriggio con temperature intorno ai 20–24 °C.

A cura di Meteorologo
09 ottobre 2026 15:00
Meteo Gela — 10 ottobre 2026: piogge notturne, pomeriggio più soleggiato -
Meteo
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La giornata meteorologica a Gela del 10 ottobre 2026 si presenta con una prima parte caratterizzata da precipitazioni notturne e residui piovaschi in mattinata, seguiti da un netto miglioramento nel pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: pioggia moderata.
  • Temperatura: 21.7 °C; umidità 92%; pressione 1018 hPa.
  • Precipitazioni: 6.62 mm (ultime 3 h).
  • Vento: 3.37 m/s, raffiche fino a 6.47 m/s, direzione 351° (nord).
  • Nuvolosità: 100%; visibilità ridotta a circa 1.975 m.
  • Note: pioggia costante che può rendere scivolose le strade e ridurre la visibilità notturna.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: pioggia moderata persistente.
  • Temperatura: 20.2 °C; umidità 89%; pressione 1014 hPa.
  • Precipitazioni: 9.37 mm (ultime 3 h).
  • Vento: 3.55 m/s, raffiche 6.07 m/s, direzione 83° (est).
  • Nuvolosità: circa 97%; visibilità buona (10 km).
  • Note: accumuli significativi nelle prime ore, attenzione alle zone soggette a ristagni.

Mattina (06:00)

  • Condizione: nubi sparse, miglioramento temporaneo.
  • Temperatura: 21.2 °C; umidità 81%; pressione 1014 hPa.
  • Precipitazioni: assenti nelle ultime 3 h.
  • Vento: 2.04 m/s, raffiche 3.28 m/s, direzione 10° (nord-nordest).
  • Nuvolosità: 83%; visibilità 10 km.
  • Note: pausa dei fenomeni, passaggi nuvolosi ancora presenti.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: pioggia leggera con nubi compatte.
  • Temperatura: 23.1 °C; umidità 77%; pressione 1015 hPa.
  • Precipitazioni: 1.83 mm (ultime 3 h).
  • Vento: 2.96 m/s, raffiche 7.13 m/s, direzione 220° (sudo-ovest).
  • Nuvolosità: 94%; visibilità 10 km.
  • Note: possibili rovesci intermittenti prima di un miglioramento più netto.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: pioggia moderata intermittente ma con sprazzi di schiarita.
  • Temperatura: 21.3 °C; umidità 76%; pressione 1013 hPa.
  • Precipitazioni: 3.71 mm (ultime 3 h).
  • Vento: 1.8 m/s, raffiche 4.86 m/s, direzione 20° (nord-nordest).
  • Nuvolosità: 9% (cieli in graduale aprirsi); visibilità 10 km.
  • Note: fenomeni residui possibili, ma in rapida attenuazione verso il pomeriggio.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 23.6 °C; umidità 58%; pressione 1012 hPa.
  • Precipitazioni: assenti.
  • Vento: 3.69 m/s, raffiche 7.18 m/s, direzione 271° (ovest).
  • Nuvolosità: 6%; visibilità 10 km.
  • Note: netto miglioramento con sole e temperature gradevoli; condizioni ideali per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: nubi sparse.
  • Temperatura: 20.7 °C; umidità 72%; pressione 1012 hPa.
  • Precipitazioni: assenti.
  • Vento: 2.58 m/s, raffiche 4.71 m/s, direzione 288° (ovest-nordovest).
  • Nuvolosità: 29%; visibilità 10 km.
  • Note: serata che si avvia tranquilla, temperatura in diminuzione graduale.

Sera (21:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 19.7 °C; umidità 80%; pressione 1012 hPa.
  • Precipitazioni: assenti.
  • Vento: 3.53 m/s, raffiche 6.46 m/s, direzione 293° (ovest-nordovest).
  • Nuvolosità: 1%; visibilità 10 km.
  • Note: nottata serena dopo il passaggio perturbato, temperature miti per il periodo.

Riepilogo del giorno

La giornata del 10 ottobre 2026 a Gela inizia con piogge moderate nella notte e nella prima parte della mattina, con accumuli localmente significativi. Dopo un paio di ore di pausa la mattinata vede ancora rovesci intermittenti, ma dal primo pomeriggio è atteso un deciso miglioramento con cielo sereno e temperature massime intorno ai 23–24 °C. Venti generalmente deboli-moderati, direzione variabile tra nord e ovest. Consiglio pratico: fare attenzione alla viabilità nelle prime ore della giornata per fondi bagnati e possibili pozzanghere; dal pomeriggio torna il bel tempo.

Previsioni meteo 10 ottobre 2026

00:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +21.7° (perc. +22.3°)
Precip. 6.62mm (prob. 100%)
Vento 3.4 N (max 6.5)
Umidità 92%
03:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +20.2° (perc. +20.6°)
Precip. 9.37mm (prob. 20%)
Vento 3.6 E (max 6.1)
Umidità 89%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.2° (perc. +21.5°)
Precip. -
Vento 2.0 N (max 3.3)
Umidità 81%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +23.1° (perc. +23.5°)
Precip. 1.83mm (prob. 89%)
Vento 3.0 SO (max 7.1)
Umidità 77%
12:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +21.3° (perc. +21.5°)
Precip. 3.71mm (prob. 35%)
Vento 1.8 N (max 4.9)
Umidità 76%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.6° (perc. +23.5°)
Precip. -
Vento 3.7 O (max 7.2)
Umidità 58%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.7° (perc. +20.7°)
Precip. -
Vento 2.6 O (max 4.7)
Umidità 72%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.7° (perc. +19.8°)
Precip. -
Vento 3.5 NO (max 6.5)
Umidità 80%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.6° (perc. +19.7°)
Precip. -
Vento 2.3 NO (max 4.4)
Umidità 80%
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