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Meteo Gela, 10 aprile 2026: giornata in prevalenza soleggiata con aumento del vento nel primo pomeriggio

Previsioni per Gela del 10 aprile 2026: temperature miti, poche nubi e un picco di vento nelle ore centrali. Dettaglio orario e consigli pratici.

A cura di Meteorologo
09 aprile 2026 15:00
Meteo Gela, 10 aprile 2026: giornata in prevalenza soleggiata con aumento del vento nel primo pomeriggio -
Meteo
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La giornata del 10 aprile 2026 a Gela si presenta con un avvio fresco ma senza fenomeni significativi, seguita da un progressivo aumento delle temperature e dal calo della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio è atteso un rinforzo del vento che potrà farsi sentire, mentre precipitazioni non sono previste.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: nubi sparse.
  • Temperatura: 11.9 °C (percepite 10.8 °C).
  • Umidità 64%, pressione 1018 hPa, visibilità 10 km.
  • Vento debole: 2.3 m/s da NE (28°), raffiche fino a 2.4 m/s.
  • Piogge: assenti (precipitazioni previste 0 mm).

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: nubi sparse.
  • Temperatura: 14.7 °C (percepite 13.7 °C).
  • Umidità 57%, pressione 1017 hPa.
  • Vento molto debole: 2.1 m/s da N (345°), raffiche 2.2 m/s.
  • Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: nubi sparse, cielo parzialmente coperto.
  • Temperatura: 15.2 °C (percepite 14.1 °C).
  • Umidità 51%, pressione 1017 hPa.
  • Vento debole: 1.3 m/s da NNW (325°), raffiche 1.6 m/s.
  • Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: nubi in diminuzione (cielo più sgombro).
  • Temperatura: 17.3 °C (percepite 16.3 °C).
  • Umidità 46%, pressione 1018 hPa.
  • Vento debole: 1.7 m/s da WSW (255°), raffiche 1.7 m/s.
  • Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: poche nuvole, cielo in prevalenza sereno.
  • Temperatura: 17.7 °C (percepite 17.3 °C).
  • Umidità 69%, pressione 1017 hPa.
  • Vento moderato in aumento: 4.0 m/s da WSW (248°), raffiche fino a 5.7 m/s.
  • Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 18.3 °C (percepite 18.0 °C).
  • Umidità 68%, pressione 1016 hPa.
  • Vento moderato-sostenuto: 6.5 m/s da W (258°), raffiche fino a 8.8 m/s; è il momento di massima ventilazione della giornata.
  • Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 16.0 °C (percepite 15.8 °C).
  • Umidità 82%, pressione 1017 hPa.
  • Vento in attenuazione: 2.8 m/s da WSW (252°), raffiche 4.1 m/s.
  • Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 15.3 °C (percepite 15.1 °C).
  • Umidità 84%, pressione 1017 hPa.
  • Vento molto debole: 1.3 m/s da E (76°), raffiche 1.3 m/s.
  • Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

Gela avrà una giornata prevalentemente soleggiata e mite il 10 aprile 2026, con nubi residue nelle ore notturne e mattutine che si dissolveranno nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni (0 mm). Massimo soleggiamento e temperatura intorno a 18 °C nel primo pomeriggio, accompagnati da un aumento del vento con raffiche fino a circa 8.8 m/s. Consigliato un giubbotto leggero la sera e attenzione al vento nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo 10 aprile 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.9° (perc. +10.8°)
Precip. -
Vento 2.3 NE (max 2.4)
Umidità 64%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.7° (perc. +13.7°)
Precip. -
Vento 2.1 N (max 2.2)
Umidità 57%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.2° (perc. +14.1°)
Precip. -
Vento 1.3 NO (max 1.6)
Umidità 51%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.3° (perc. +16.3°)
Precip. -
Vento 1.7 O (max 1.7)
Umidità 46%
12:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +17.7° (perc. +17.3°)
Precip. -
Vento 4.0 O (max 5.7)
Umidità 69%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.3° (perc. +18.0°)
Precip. -
Vento 6.5 O (max 8.8)
Umidità 68%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.0° (perc. +15.8°)
Precip. -
Vento 2.8 O (max 4.1)
Umidità 82%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.3° (perc. +15.1°)
Precip. -
Vento 1.3 E (max 1.3)
Umidità 84%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.1° (perc. +14.6°)
Precip. -
Vento 2.1 NE (max 2.0)
Umidità 75%
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