Meteo Gela, 10 aprile 2026: giornata in prevalenza soleggiata con aumento del vento nel primo pomeriggio

Previsioni per Gela del 10 aprile 2026: temperature miti, poche nubi e un picco di vento nelle ore centrali. Dettaglio orario e consigli pratici.

La giornata del 10 aprile 2026 a Gela si presenta con un avvio fresco ma senza fenomeni significativi, seguita da un progressivo aumento delle temperature e dal calo della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio è atteso un rinforzo del vento che potrà farsi sentire, mentre precipitazioni non sono previste.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: nubi sparse .

. Temperatura: 11.9 °C (percepite 10.8 °C).

Umidità 64%, pressione 1018 hPa, visibilità 10 km.

Vento debole: 2.3 m/s da NE (28°), raffiche fino a 2.4 m/s.

Piogge: assenti (precipitazioni previste 0 mm).

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: nubi sparse .

. Temperatura: 14.7 °C (percepite 13.7 °C).

Umidità 57%, pressione 1017 hPa.

Vento molto debole: 2.1 m/s da N (345°), raffiche 2.2 m/s.

Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Mattina (06:00)

Condizione principale: nubi sparse , cielo parzialmente coperto.

, cielo parzialmente coperto. Temperatura: 15.2 °C (percepite 14.1 °C).

Umidità 51%, pressione 1017 hPa.

Vento debole: 1.3 m/s da NNW (325°), raffiche 1.6 m/s.

Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: nubi in diminuzione (cielo più sgombro).

(cielo più sgombro). Temperatura: 17.3 °C (percepite 16.3 °C).

Umidità 46%, pressione 1018 hPa.

Vento debole: 1.7 m/s da WSW (255°), raffiche 1.7 m/s.

Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: poche nuvole , cielo in prevalenza sereno.

, cielo in prevalenza sereno. Temperatura: 17.7 °C (percepite 17.3 °C).

Umidità 69%, pressione 1017 hPa.

Vento moderato in aumento: 4.0 m/s da WSW (248°), raffiche fino a 5.7 m/s.

Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: cielo sereno .

. Temperatura: 18.3 °C (percepite 18.0 °C).

Umidità 68%, pressione 1016 hPa.

Vento moderato-sostenuto: 6.5 m/s da W (258°), raffiche fino a 8.8 m/s; è il momento di massima ventilazione della giornata.

Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: cielo sereno .

. Temperatura: 16.0 °C (percepite 15.8 °C).

Umidità 82%, pressione 1017 hPa.

Vento in attenuazione: 2.8 m/s da WSW (252°), raffiche 4.1 m/s.

Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Sera (21:00)

Condizione principale: cielo sereno .

. Temperatura: 15.3 °C (percepite 15.1 °C).

Umidità 84%, pressione 1017 hPa.

Vento molto debole: 1.3 m/s da E (76°), raffiche 1.3 m/s.

Piogge: assenti, visibilità 10 km.

Riepilogo del giorno

Gela avrà una giornata prevalentemente soleggiata e mite il 10 aprile 2026, con nubi residue nelle ore notturne e mattutine che si dissolveranno nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni (0 mm). Massimo soleggiamento e temperatura intorno a 18 °C nel primo pomeriggio, accompagnati da un aumento del vento con raffiche fino a circa 8.8 m/s. Consigliato un giubbotto leggero la sera e attenzione al vento nelle ore centrali della giornata.