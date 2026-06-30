Meteo Gela, 1 luglio 2026: giornata estiva con cielo sereno e caldo fino a 31°C

A Gela il 1 luglio 2026 attese giornate soleggiate, caldo estivo e brezze rinforzanti nel pomeriggio. Nessuna pioggia prevista.

L'estate si fa sentire a Gela: il quadro meteorologico per il 1 luglio 2026 indica prevalenza di sole e temperature elevate, con un picco di caldo nel primo pomeriggio. Non sono attese precipitazioni, ma il caldo percepito potrà risultare significativo nelle ore centrali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — poche nuvole, temperature miti: 25.9 °C, umidità 57%. Vento debole da nord-nordovest a 2.4 m/s con raffiche fino a 2.5 m/s. Pressione 1015 hPa, visibilità 10.000 m. Precipitazioni assenti (0% di probabilità).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, 25.6 °C e umidità 59%. Sensazione termica intorno a 25.8 °C. Vento molto debole 1.2 m/s da nord-nordovest, pressione 1014 hPa. Zero precipitazioni previste.

Mattina (06:00) — cielo sereno, rapido aumento della temperatura a 29.7 °C; umidità 57% e temperatura percepita circa 31.7 °C. Vento calmo (0.6 m/s) da nord-est. Condizioni stabili e asciutte.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, 29.8 °C con umidità in calo (52%). Sensazione di caldo moderata: 31.1 °C percepiti. Vento da sud-ovest a circa 3.1 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno (12:00) — sole pieno, 30.3 °C; umidità risalita al 66% e temperatura percepita elevata, circa 34.7 °C. Vento da sud-ovest 5.7 m/s con raffiche fino a 6.6 m/s. Pressione 1013 hPa. Giornata asciutta.

Primo pomeriggio (15:00) — soleggiato ma ventilato, massimo termico della giornata: 31.1 °C, umidità 66% e temperatura percepita molto elevata: 36.8 °C. Vento sostenuto da ovest-sudovest a 8.4 m/s con raffiche fino a 10.8 m/s: condizioni relativamente ventose per il litorale.

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, lieve calo a 29.0 °C e umidità al 70%. Sensazione termica intorno a 32.8 °C. Vento in indebolimento a 3.1 m/s con raffiche fino a 5.1 m/s. Sempre nessuna pioggia prevista.

Sera (21:00) — poche nuvole, 27.4 °C e umidità 70%; temperatura percepita 29.5 °C. Vento molto debole da ovest-sudovest a 1.4 m/s. Condizioni favorevoli per attività serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 1 luglio 2026 prevalentemente soleggiato e caldo, con temperature comprese tra circa 25.6 °C nelle ore notturne e un picco di 31.1 °C nel primo pomeriggio. Nessuna precipitazione prevista (0% di probabilità) e visibilità ottima. Attenzione al caldo percepito tra mezzogiorno e primo pomeriggio (fino a ~36.8 °C) e al vento che rinforzerà localmente nel pomeriggio con raffiche fino a 10.8 m/s.