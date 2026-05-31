Meteo Gela, 1 giugno 2026: giornata prevalentemente soleggiata e temperature miti

Previsioni per Gela — 1 giugno 2026: cielo in prevalenza sereno, temperature intorno ai 20–23 °C, vento debole-moderato e nessuna pioggia prevista.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 1 giugno 2026 si presenta tranquilla e adatta ad attività all'aperto. Di seguito il quadro orario dettagliato per orientarsi su temperature, vento e possibilità di precipitazioni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno con temperatura intorno a 19,6 °C. Umidità elevata (80%) e pressione stabile (1017 hPa). Vento molto debole da nord-est a circa 1,2 m/s con raffiche attorno a 1,2 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni assenti (probabilità 0%, 0 mm attesi).

Prima mattina (03:00): Parziale aumento della copertura con nubi sparse; temperatura su 20,4 °C e umidità 79%. Pressione 1016 hPa. Vento molto leggero da nord-ovest a 1,0 m/s (raffiche 1,0 m/s). Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): Nuvole sparse anche all'alba ma condizioni in miglioramento; temperatura 21,2 °C, umidità 75% e pressione 1016 hPa. Vento calmo a 0,3 m/s (raffiche 0,5 m/s). Cielo da parzialmente nuvoloso a sereno, precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): Cielo sereno e temperature in aumento fino a 22,6 °C. Umidità scende al 68%, pressione 1017 hPa. Vento da sud-ovest a 3,2 m/s con raffiche fino a 2,8 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno, massima temporanea del giorno intorno a 23,1 °C. Umidità 68% e pressione 1017 hPa. Vento da sud-ovest a 4,0 m/s (raffiche 4,3 m/s). Nessuna precipitazione prevista, visibilità buona.

Primo pomeriggio (15:00): Giornata ancora stabile e soleggiata con 22,9 °C; umidità 70% e pressione 1016 hPa. Vento in aumento a 5,2 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s, direzione sud-ovest (circa 248°). Situazione ideale per chi cerca un po' di brezza lungo la costa.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo sereno, temperatura in lieve calo a 21,8 °C e umidità che risale al 77%. Pressione 1016 hPa. Vento moderato da sud-ovest a 4,8 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s. Ancora nessuna pioggia attesa.

Sera (21:00): Ritorno a condizioni tranquille con cielo sereno e temperatura sui 20,9 °C; umidità elevata (81%) e pressione 1017 hPa. Vento debole a 1,9 m/s (raffiche 2,6 m/s) e visibilità buona. Notte serena in arrivo.

Riepilogo del giorno

Gela, 1 giugno 2026: cielo prevalentemente sereno, temperature miti tra circa 19,6 °C e 23,1 °C, umidità variabile ma senza fenomeni significativi. Nessuna precipitazione prevista (pop 0%), vento da debole a moderato con raffiche massime attese intorno a 6–6,6 m/s nel pomeriggio. Condizioni generali favorevoli per attività all'aperto e per la vita sulla costa.