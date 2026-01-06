Meteo del 7 gennaio 2026 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 7 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara a un inizio di giornata caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Se siete curiosi di sapere cosa riserva il meteo per domani, continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate ora per ora.

Previsioni dettagliate ora per ora

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da temperature intorno ai 13.95°C. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 43%. L'umidità sarà del 73%, e il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 3.75 m/s, con raffiche fino a 4.13 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina: Nella prima mattina, le temperature scenderanno leggermente a 13.41°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura nuvolosa del 39%. L'umidità rimarrà stabile al 73%, mentre il vento sarà più leggero, provenendo da nord a 0.99 m/s.

Mattina: Verso le 6:00, la situazione cambierà con l'arrivo di una leggera pioggia, accumulando circa 0.56 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 13.88°C con un'umidità che salirà all'81%. Il vento si intensificherà, provenendo da sud-ovest a 4.55 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la pioggia leggera continuerà con un accumulo di 1.95 mm. La temperatura sarà di 13.29°C e l'umidità aumenterà all'82%. Il vento da nord-ovest raggiungerà i 7.64 m/s, con raffiche fino a 9.56 m/s. Il cielo sarà completamente coperto.

Mezzogiorno: A Mezzogiorno, la pioggia leggera persisterà, con 0.85 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 13.15°C e l'umidità sarà del 79%. Il vento soffierà da ovest a 9.35 m/s, con raffiche di 10.61 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le piogge diminuiranno leggermente, accumulando circa 0.4 mm. La temperatura sarà più fresca a 11.51°C, con un'umidità del 61%. Il vento, proveniente da nord-ovest, sarà più intenso a 13.37 m/s, con raffiche di 15.22 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo sarà coperto senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno intorno agli 11.73°C, con un'umidità del 55%. Il vento resterà forte da nord-ovest, a 10.43 m/s, con raffiche di 15.7 m/s.

Sera: In serata, una leggera pioggia tornerà a cadere, con accumuli di 0.15 mm. La temperatura sarà di 11.82°C, e l'umidità rimarrà al 55%. Il vento da nord-ovest raggiungerà i 12.55 m/s, con raffiche fino a 18.3 m/s.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una variabilità meteorologica significativa. La pioggia leggera sarà una costante, soprattutto durante la mattina e il primo pomeriggio. Le temperature varieranno tra i 13.95°C di notte e gli 11.51°C del pomeriggio, mentre il vento si farà sentire con intensità crescente durante il giorno. Preparatevi a una giornata fresca e ventosa, con possibilità di piogge intermittenti. Assicuratevi di avere con voi un ombrello e di indossare abiti adeguati per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.