Meteo del 30 luglio 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 30 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Gela promette una giornata che sembra fatta su misura per chi ama il sole e il clima mite. Le condizioni atmosferiche che si prospettano potrebbero invogliare molti a trascorrere del tempo all'aria aperta, ma è sempre bene dare uno sguardo più approfondito alle previsioni per essere preparati a qualsiasi eventualità. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo, ora per ora.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizia con un cielo limpido e una temperatura di 22.58°C. L'umidità è al 66%, mentre il vento soffia leggero da nord-ovest a 2.49 m/s, con raffiche fino a 3.5 m/s. La visibilità è perfetta, offrendo una notte serena e tranquilla.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, la temperatura sale leggermente a 23.22°C. Il cielo rimane sereno e il vento cambia direzione, provenendo ora da nord con una velocità di 2.03 m/s. L'umidità resta costante al 66%, promettendo un risveglio fresco e asciutto.

Mattina: Con l'arrivo del mattino, il termometro segna 23.58°C. Il vento si attenua ulteriormente, con una velocità di appena 0.75 m/s da nord. L'umidità scende al 63%, rendendo l'aria ancora più piacevole e ideale per una passeggiata mattutina.

Mezza mattinata: A mezza mattinata, la temperatura continua a salire, raggiungendo i 24.9°C. Il vento vira a ovest, con una velocità di 4.37 m/s e raffiche fino a 3.61 m/s. Il cielo rimane chiaro, offrendo uno scenario perfetto per chi desidera godersi il sole.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro segna 25.78°C e l'umidità sale al 70%. Il vento, ora proveniente da ovest, si intensifica con una velocità di 8.29 m/s e raffiche fino a 7.82 m/s. Anche in questa fascia oraria il cielo si mantiene sereno.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si stabilizza intorno ai 25.95°C. L'umidità aumenta leggermente al 74%, mentre il vento soffia a 9.36 m/s da ovest, con raffiche fino a 10.81 m/s. Il cielo continua a essere sgombro da nubi.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura raggiunge i 27.08°C, la più alta della giornata. L'umidità scende al 66%, mentre il vento cambia direzione, soffia da nord-ovest a 4.93 m/s, con raffiche fino a 9.47 m/s. Un leggero aumento delle nuvole all'orizzonte (2%) non oscura la bellezza del cielo.

Sera: Con l'arrivo della sera, la temperatura scende a 25.57°C. Il vento si calma, provenendo da nord a 2.84 m/s, con raffiche fino a 3.78 m/s. L'umidità si attesta al 69%, mentre il cielo rimane prevalentemente sereno, promettendo una serata piacevole.

Riepilogo delle previsioni

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali con cieli prevalentemente sereni e temperature che oscillano tra i 22.58°C e i 27.08°C. Il vento, con variazioni di direzione e intensità, non dovrebbe disturbare troppo le attività all'aperto. L'umidità varia leggermente, mantenendosi comunque entro livelli confortevoli. In sintesi, si prospetta un giorno perfetto per godere delle bellezze della città e del suo clima estivo.