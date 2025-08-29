Meteo del 30 agosto 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 30 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela del 30 agosto 2025 offrono un quadro interessante, con variazioni significative nelle condizioni atmosferiche durante l'arco della giornata. Scopriamo insieme cosa ci aspetta in questa giornata estiva, tra cieli coperti e momenti di sereno.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: Nel cuore della notte, Gela sarà avvolta da un cielo coperto, con una temperatura di 24.79°C. L'umidità sarà piuttosto alta, attestandosi all'89%, mentre il vento soffierà leggero da ovest a 0.55 m/s. Non sono previste precipitazioni.

Prima mattina: Con l'avvicinarsi dell'alba, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 24.4°C, mantenendo però un alto tasso di umidità all'89%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a 0.68 m/s.

Mattina: La mattina vedrà ancora la presenza di nubi sparse, con una temperatura di 24.77°C e un'umidità che scenderà all'86%. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 2.08 m/s da ovest. La visibilità sarà ottima, fino a 10 km.

Mezza mattinata: Nel corso della mezza mattinata, le condizioni rimarranno stabili con nubi sparse e una temperatura di 26.04°C. L'umidità scenderà al 76% e il vento si farà più sostenuto, soffiando da sud-ovest a 4.55 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno le temperature saliranno a 26.75°C. L'umidità calerà ulteriormente al 68%, mentre il vento raggiungerà i 7.38 m/s. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo sopra Gela.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo tornerà ad essere coperto, con una temperatura di 27.08°C e un'umidità del 64%. Il vento da ovest si intensificherà ancora, raggiungendo i 8.69 m/s, senza però portare precipitazioni.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le nuvole si diraderanno nuovamente, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura scenderà a 25.61°C, con un'umidità del 70%. Il vento, proveniente da ovest, rimarrà costante a 7.96 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 25.3°C. L'umidità aumenterà leggermente al 72%, mentre il vento calerà a 4.12 m/s provenendo da nord-ovest. La visibilità rimarrà eccellente.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 30 agosto 2025 a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche, con alternanza tra cieli coperti e momenti di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 24.4°C e i 27.08°C, mentre il vento, prevalentemente da ovest, raggiungerà velocità significative nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, garantendo così una giornata asciutta. Nel complesso, una tipica giornata estiva siciliana, con condizioni ideali per chi desidera passeggiare o godersi momenti all'aperto.