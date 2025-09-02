Meteo del 3 settembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 3 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata di transizione sul fronte meteorologico, con un alternarsi di condizioni che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Le previsioni per domani, 3 settembre 2025, offrono uno sguardo dettagliato sulle variazioni climatiche attese nelle diverse fasce orarie. Una giornata che promette di essere interessante sotto il profilo meteorologico, con qualche sorpresa in arrivo. Scopriamo insieme come si evolverà il tempo nel corso delle prossime 24 ore.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte inizierà con una leggera pioggia che potrebbe bagnare le strade, con una probabilità di precipitazioni del 32%. La temperatura si manterrà attorno ai 24.09°C, con un'umidità del 73%, rendendo l'aria piuttosto umida. Il vento soffierà da ovest a 3.44 m/s, con raffiche che potranno raggiungere i 3.86 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto, ma senza ulteriori precipitazioni. La temperatura salirà leggermente a 25.3°C, con un'umidità del 75%. Il vento calerà, soffiando a 1.97 m/s da ovest-nordovest, e le nuvole copriranno il 94% del cielo.

Mattina: Al mattino, le nubi si faranno più sparse. La temperatura scenderà lievemente a 24.97°C, con un'umidità del 72%. Il vento, proveniente da nord, aumenterà leggermente la sua velocità a 2.72 m/s. Le condizioni di visibilità rimarranno buone, attorno ai 10 km.

Mezza mattinata: A metà mattina, la situazione rimarrà simile, con nubi sparse a coprire l'81% del cielo. La temperatura raggiungerà i 27.58°C, mentre l'umidità scenderà al 51%. Il vento si intensificherà, provenendo da ovest a 4.18 m/s, con raffiche fino a 4.73 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà coperto, ma le temperature rimarranno gradevoli, attorno ai 27.16°C. L'umidità aumenterà leggermente al 58%, mentre il vento soffierà da ovest-sudovest a 7.55 m/s, con raffiche fino a 7.54 m/s, rendendo l'aria più fresca.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto, con temperature stabili sui 26.86°C e un'umidità del 65%. Il vento, proveniente da sud-ovest, soffierà a una velocità di 6.51 m/s con raffiche fino a 7.11 m/s, mantenendo un'atmosfera ventilata.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura sarà di 24.98°C, con un'umidità del 76%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-est a 6.27 m/s. La visibilità continuerà a essere ottimale.

Sera: La serata vedrà un'ulteriore riduzione della copertura nuvolosa, con solo il 15% del cielo coperto da poche nuvole. La temperatura sarà di 24.83°C, con un'umidità del 74%. Il vento sarà leggero, proveniente da est a 2.6 m/s, con raffiche fino a 3.94 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche, con un inizio notturno umido e piovoso, seguito da un miglioramento progressivo nel corso della giornata. Le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 24°C e i 27°C, mentre il vento, sebbene presente, non dovrebbe causare particolari disagi. Nel complesso, sarà una giornata di transizione, con momenti di cielo coperto alternati a schiarite, ideale per chi ama le passeggiate all'aria aperta senza il timore di piogge significative.