Meteo del 26 giugno 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 26 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Gela si preparerà ad accogliere una giornata estiva caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Con un cielo limpido e una leggera brezza, sarà il momento perfetto per godersi attività all'aperto. Scopriamo insieme il dettaglio delle previsioni per ogni parte della giornata.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizierà con una temperatura di 25.15°C, accompagnata da una leggera umidità del 70%. Il cielo sarà completamente sereno e il vento soffierà a una velocità di 0.97 m/s proveniente da nord-est. La visibilità sarà ottima, con condizioni ideali per una passeggiata notturna.

Prima mattina: All'alba, la temperatura scenderà leggermente a 25.06°C con un'umidità del 65%. Il vento cambierà direzione, provenendo da ovest, e aumenterà leggermente la sua velocità a 2.77 m/s. Il cielo rimarrà limpido, promettendo una splendida giornata.

Mattina: Verso le ore 06:00, la temperatura raggiungerà i 25.78°C. L'umidità sarà del 63% e il vento, proveniente da nord-ovest, calerà a 1.11 m/s. Il sole splenderà su un cielo privo di nuvole, perfetto per iniziare la giornata con energia.

Mezza mattinata: A metà mattina, intorno alle 09:00, il termometro segnerà 27.32°C, con un'umidità in calo al 55%. Il vento, proveniente da ovest-sud-ovest, raggiungerà i 3.31 m/s. Le condizioni atmosferiche favoriranno attività all'aria aperta, con un cielo sempre sereno.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, la temperatura si stabilizzerà a 27.38°C con un'umidità del 62%. Il vento soffierà a 5.54 m/s da ovest-sud-ovest, conservando il cielo terso. Sarà un momento ideale per pranzare all'aperto, magari in riva al mare.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura salirà a 27.8°C, mentre l'umidità resterà al 62%. Il vento si manterrà a una velocità di 4.9 m/s da ovest-sud-ovest. Continueranno a dominare le condizioni di cielo sereno, ideali per chi ama il sole.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scenderà a 26.13°C, con un'umidità più alta al 70%. Il vento sarà più debole, a 3.17 m/s da sud-ovest. Il cielo rimarrà limpido, offrendo un tramonto spettacolare.

Sera: La giornata si concluderà con una temperatura di 25.44°C e un'umidità del 73%. Il vento, proveniente da nord-est, sarà quasi impercettibile a 0.86 m/s. La serata sarà perfetta per una cena all'aperto sotto un cielo stellato.

Riepilogo delle previsioni

In sintesi, Gela vivrà una giornata estiva perfetta, con un cielo costantemente sereno e temperature che oscilleranno tra i 25°C e i 28°C. L'umidità varierà leggermente nel corso della giornata, ma resterà sempre a livelli confortevoli. Il vento, seppur presente, non disturberà le attività all'aperto. Prepariamoci a godere di una giornata ideale per il relax e il divertimento all'aria aperta.