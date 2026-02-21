Meteo del 22 febbraio 2026 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 22 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Una giornata che invita a uscire: le previsioni per Gela mostrano tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature miti per il periodo e venti deboli. Scorrendo il dettaglio orario troverete le condizioni attese per ogni fascia della giornata, utili per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno e visibilità ottima (10.000 m). Temperatura intorno a 10,5 °C (percepita 9,6 °C), umidità al 76% e pressione sui 1023 hPa. Vento da nord-nordovest a circa 4 m/s con raffiche fino a 4,7 m/s. Precipitazioni attese: 0 mm.

Prima mattina (03:00): Continua il quadro di cielo sereno. Temperatura in lieve diminuzione a 10,0 °C (sensazione 8,5 °C), umidità 77% e pressione 1022 hPa. Vento più debole, intorno a 3 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00): Mattinata limpida con cielo sereno e temperatura stabile intorno a 10,1 °C (sensazione 9,2 °C). Umidità 77% e pressione 1023 hPa. Vento da nord a nord-nordovest a circa 3,9 m/s, raffiche possibili fino a 4,9 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00): Aumento della temperatura fino a 13,8 °C (percepita 12,9 °C). Cielo sereno, umidità scesa al 61% e pressione 1025 hPa. Vento moderato da nord-ovest attorno a 3,9 m/s, con raffiche fino a 6,6 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00): Condizioni soleggiate con massima diurna vicina a 17,1 °C (sensazione 16,2 °C) e umidità intorno al 52%. Pressione 1024 hPa. Vento leggero da nord-nordovest a 5,2 m/s, raffiche fino a 6,9 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Primo pomeriggio (15:00): Giornata mite e stabile: 17,2 °C (sensazione 16,3 °C) e cielo sereno. Umidità 50% e pressione 1024 hPa. Vento da nord (circa 5,5 m/s) con raffiche fino a 7,6 m/s; possibile avvertimento di brezze più decise in sede costiera. Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00): Inizio della serata con temperature in calo a 13,5 °C (sensazione 12,5 °C). Cielo ancora sereno, umidità 62% e pressione in leggera crescita a 1025 hPa. Vento da nord-nordest intorno a 4,1 m/s, raffiche fino a 5,3 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Sera (21:00): Sera tranquilla e limpida: 11,9 °C (sensazione 10,7 °C), umidità 59% e pressione 1026 hPa. Vento debole da nord-est a 1,9 m/s e raffiche contenute (2,0 m/s). Visibilità ottima e precipitazioni assenti (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con cielo sereno per l'intero arco delle 24 ore, temperature comprese tra circa 10 °C e 17 °C, umidità in calo durante il giorno e pressione attorno a 1022-1026 hPa. Venti per lo più deboli-moderati da componenti settentrionali, con raffiche locali fino a 7,6 m/s; non sono previste precipitazioni (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con buona visibilità.