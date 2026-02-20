Meteo del 21 febbraio 2026 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 21 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 21 febbraio 2026, Gela si prepara a una giornata prevalentemente asciutta e relativamente mite per il periodo. Se state pensando a attività all'aperto o a una passeggiata sul lungomare, i modelli non indicano peggioramenti significativi: restate però aggiornati se programmate uscite in barca o eventi al tramonto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00–03:00): Cielo con poche nuvole e visibilità buona (10 km). Temperatura intorno a 11,8 °C (percepita ~11,1 °C), umidità ~78% e pressione sui 1017 hPa. Vento da nord-nordovest a circa 5,3 m/s con raffiche fino a 8,7 m/s. Probabilità di precipitazioni: 0% (nessuna pioggia attesa, 0 mm).

Prima mattina (03:00–06:00): Condizioni in lieve rasserenamento: cielo sereno con temperatura prossima a 11,6 °C alle 03:00 e scendendo a 10,9 °C alle 06:00. Umidità stabile intorno al 78%, pressione in aumento fino a ~1019 hPa. Vento debole da nord-nordovest tra 3,6 e 4,4 m/s; raffiche contenute. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00–09:00): Cielo sereno al mattino, temperatura in graduale salita verso 13,0 °C alle 09:00 (percepita ~12,2 °C). Umidità in diminuzione (circa 71%), pressione intorno a 1021 hPa. Vento da nord-ovest debole, intorno a 3,9 m/s, visibilità ottima. Giornata asciutta confermata.

Mezza mattinata (09:00–12:00): Ancora cielo sereno o con poche nubi: la temperatura raggiungerà i 14–15 °C in tarda mattinata. Vento da ovest-nordovest in rinforzo fino a 6,5 m/s con raffiche intorno a 7 m/s. Pressione stabile intorno a 1020–1021 hPa. Nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno (12:00–15:00): Tra mezzogiorno e primo pomeriggio si avrà un aumento della nuvolosità: dalle poche nubi si evolverà verso cielo coperto intorno alle 15:00. Massima giornata attesa alle 15:00 con circa 15,5 °C (percepita ~14,8 °C). Vento medio intorno a 4,7–6,5 m/s, raffiche fino a 7 m/s. Ancora 0 mm di precipitazioni previste.

Primo pomeriggio (15:00–18:00): Il pomeriggio mostra cielo coperto con temperature in lieve calo fino a ~12,9 °C alle 18:00. Umidità ~72%, pressione 1021 hPa. Vento che ruota verso nord-nordovest e mantiene intensità moderata (intorno a 5–6 m/s, raffiche fino a 6 m/s). Tempo asciutto.

Tardo pomeriggio (18:00–21:00): Nuvolosità irregolare con nubi sparse nel tardo pomeriggio e apertura serale. Temperatura attorno a 12,9 °C alle 18:00, in calo verso 11,3 °C alle 21:00. Vento da nord intorno a 5,7 m/s diminuendo a ~3,5 m/s; raffiche fino a 6 m/s. Nessuna pioggia prevista, visibilità buona.

Sera (21:00–24:00): Cielo che tende a rasserenarsi: cielo sereno con temperatura intorno a 11,3 °C (percepita ~10,4 °C), umidità 73% e pressione in lieve aumento fino a 1023 hPa. Vento debole da nord a circa 3,5 m/s, zero precipitazioni attese.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente asciutta e relativamente mite per Gela: temperature tra circa 10,9 °C (min.) e 15,5 °C (max.), cielo variabile con fasi di sereno e nuvolosità nel pomeriggio, vento da componente nord-ovest moderato con raffiche. Pressione stabile intorno ai 1020 hPa. Nessuna precipitazione attesa (0 mm, 0%). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con attenzione solo al vento diurna sulle attività marine.