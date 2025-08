Meteo del 2 agosto 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 2 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara a vivere una giornata all'insegna del bel tempo, con condizioni meteorologiche ideali per chi desidera trascorrere del tempo all'aria aperta o semplicemente godersi la tranquillità estiva. Ma cosa ci riserva esattamente il meteo per domani? Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'intera giornata del 2 agosto 2025.

Previsioni orarie per il 2 agosto 2025

Notte: Durante le ore notturne, Gela sarà avvolta da un cielo completamente sereno. La temperatura sarà di circa 24.56°C, con un'umidità del 69%, garantendo una notte piacevole. Il vento soffierà leggermente da sud-ovest a 0.52 m/s, rendendo l'atmosfera tranquilla e calma.

Prima mattina: Al primo mattino, il cielo rimarrà limpido. La temperatura scenderà leggermente a 22.97°C, con un'umidità del 70%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-est a 1.01 m/s, mantenendo l'aria fresca e pulita.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo sereno continuerà a dominare. La temperatura salirà a 23.58°C, mentre l'umidità scenderà al 65%. Il vento sarà quasi impercettibile, con una velocità di 0.14 m/s proveniente da nord-ovest.

Mezza mattinata: A metà mattina, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con un leggero aumento della temperatura fino a 25.57°C. L'umidità si attesterà al 62%, con il vento che riprenderà a soffiare da sud-ovest a 4.82 m/s, portando una leggera brezza.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sereno regnerà sovrano, mentre la temperatura raggiungerà i 26.1°C. L'umidità sarà al 61%, e il vento, proveniente da sud-ovest, aumenterà la sua velocità a 6.12 m/s, creando un'atmosfera piacevolmente ventilata.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con la temperatura che toccherà i 26.54°C. L'umidità salirà leggermente al 62%, mentre il vento da ovest-sud-ovest soffierà a 8.68 m/s, portando una brezza più marcata.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno. La temperatura scenderà a 25.96°C con un'umidità del 66%. Il vento, con direzione ovest, diminuirà leggermente la sua intensità a 5.97 m/s.

Sera: La sera si chiuderà con un cielo ancora sereno e una temperatura di 24.58°C. L'umidità sarà al 68%, mentre il vento da nord-est soffierà a 2.87 m/s, offrendo una conclusione tranquilla alla giornata.

Riepilogo delle previsioni per il 2 agosto 2025

Domani, Gela godrà di una giornata all'insegna del cielo sereno e delle temperature miti che oscilleranno tra i 22.97°C e i 26.54°C. Il vento varierà di direzione nel corso della giornata, con una velocità massima di 8.68 m/s nel primo pomeriggio. L'umidità sarà moderata, contribuendo a rendere l'atmosfera piacevole. In sintesi, una giornata perfetta per attività all'aperto o per rilassarsi sotto il sole siciliano.