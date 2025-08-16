Meteo del 17 agosto 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 17 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per domani a Gela promettono un'interessante varietà di condizioni atmosferiche, ideali per chi ama pianificare la propria giornata in base al tempo. Dalle prime ore della notte fino alla sera, il cielo si mostrerà in continua evoluzione, offrendo occasioni diverse per godere della bellezza del clima estivo. Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio come si presenterà la giornata del 17 agosto 2025.

Previsioni Meteo Orarie

Notte: Nelle prime ore della notte, il cielo sopra Gela sarà caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di 22.85°C. L'umidità sarà intorno al 53% e il vento soffierà leggermente da nord a 1.42 m/s, con raffiche che potrebbero raggiungere 1.47 m/s. La pressione atmosferica sarà stabile a 1011 hPa.

Prima mattina: Con l'avvicinarsi dell'alba, il cielo diventerà più sereno con poche nuvole a 23.49°C. L'umidità aumenterà leggermente al 54%, mentre il vento si orienterà verso nord-est a 1.86 m/s. La pressione scenderà leggermente a 1010 hPa.

Mattina: Al mattino, il cielo sarà cielo sereno con una temperatura che salirà a 24.34°C. L'umidità scenderà al 52%, e il vento soffierà debole da nord a 1.33 m/s. La visibilità sarà ottima, raggiungendo i 10 km.

Mezza mattinata: A metà mattina, le condizioni rimarranno simili con un cielo sereno e una temperatura in aumento fino a 26.42°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a 1.98 m/s. La pressione atmosferica tornerà a 1011 hPa.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole splenderà su un cielo sereno, con una temperatura di 27.08°C che, a causa dell'umidità del 55%, darà una sensazione di 27.82°C. Il vento aumenterà leggermente a 4.53 m/s da sud-ovest.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, qualche poche nuvole potrebbe fare capolino nel cielo, con una temperatura di 26.59°C. L'umidità salirà al 59%, con venti da sud-ovest a 3.66 m/s. La visibilità rimarrà ottima a 10 km.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con poche nuvole e una temperatura di 26.07°C. L'umidità sarà più elevata al 68%, e il vento si calmerà, soffiando da sud a 2.06 m/s.

Sera: In serata, si prevede un aumento delle nubi sparse con una temperatura che scenderà a 25.38°C. L'umidità sarà al 69%, e il vento si sposterà verso sud-est a 1.5 m/s.

Conclusione della Giornata

La giornata del 17 agosto 2025 a Gela si prospetta piacevole e variabile, con un cielo prevalentemente sereno durante le ore diurne e qualche nuvola in più di sera. Le temperature saranno miti, oscillando tra i 22.85°C della notte e i 27.08°C di mezzogiorno. I venti saranno generalmente deboli, provenienti da diverse direzioni nel corso della giornata. Nel complesso, sarà un giorno ideale per attività all'aria aperta, con un clima estivo che non dovrebbe riservare sorprese. Preparatevi a godere delle bellezze di Gela sotto un cielo che promette di essere magnanimo.