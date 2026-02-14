Meteo del 15 febbraio 2026 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 15 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani a Gela la giornata si aprirà con variabilità e piogge distribuite soprattutto nelle ore centrali della notte e della mattina. Non si prevedono fenomeni estremi, ma saranno possibili raffiche di vento e riduzione della visibilità durante gli episodi di pioggia: vale la pena organizzare gli spostamenti con un minimo di cautela.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo con precipitazioni deboli, pioggia leggera registrata nella prima parte della notte. Temperatura intorno ai 12,8 °C, umidità 77%. Pioggia prevista circa 0,5 mm nelle tre ore precedenti. Vento teso da sud-ovest a 7,9 m/s con raffiche fino a 10,4 m/s; buona visibilità intorno a 10 000 m.

Prima mattina (03:00): si conferma l'afflusso di pioggia, con probabilità di precipitazione elevata. Pioggia leggera ma più persistente, circa 1,4 mm nelle tre ore. Temperatura sui 13,4 °C, vento da sud-ovest più sostenuto a 9,4 m/s con raffiche fino a 11,3 m/s; condizioni da tenere in considerazione per chi viaggia.

Mattina (06:00): fase con accumuli più significativi e visibilità ridotta: è prevista pioggia moderata per circa 3,3 mm nelle tre ore. Temperatura sui 13,0 °C, umidità alta (87%). Vento da sud-ovest intorno a 11,0 m/s con raffiche fino a 12,6 m/s, situazione che può provocare mare mosso lungo la costa.

Mezza mattinata (09:00): picco delle precipitazioni mattutine con pioggia moderata e accumulo stimato in 4,1 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 13,9 °C, cielo molto nuvoloso (100%). Visibilità ulteriormente ridotta. Vento in calo ma ancora presente, intorno a 7,9 m/s.

Mezzogiorno (12:00): precipitazioni in attenuazione ma ancora presenti, pioggia leggera con circa 2,7 mm nelle tre ore. Temperatura in aumento fino a 14,9 °C, vento ruota dai quadranti settentrionali a circa 4,4 m/s con raffiche fino a 6,4 m/s; umidità intorno al 75%.

Primo pomeriggio (15:00): miglioramento delle condizioni: precipitazioni deboli residue (circa 0,2 mm) e cielo a tratti nuvoloso. Massima del giorno sui 15,5 °C. Vento moderato da nord-ovest a 6,0 m/s, visibilità che torna buona.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo con nubi sparse, senza precipitazioni significative. Temperatura in calo a 13,3 °C, vento attorno a 6,3 m/s con raffiche fino a 8,2 m/s; tempo più stabile rispetto alle ore notturne e mattutine.

Sera (21:00): rasserenamenti marcati, cielo sereno nella prima parte della notte. Temperatura intorno a 12,5 °C, vento in ulteriore attenuazione a 4,8 m/s, umidità circa 76% e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata tipicamente instabile con precipitazioni concentrate tra la notte e la mattina, in particolare tra le 06:00 e le 12:00, quando sono attesi i maggiori accumuli (massimo previsto nella mezza mattinata). Accumulo complessivo stimato intorno a 12–13 mm fino a sera. Temperature miti per il periodo, comprese tra 12,5 °C e 15,5 °C. Venti più sostenuti nella notte e prime ore del mattino con raffiche fino a circa 12,6 m/s, in attenuazione nel pomeriggio e sera. Consigliati prudenza alla guida durante gli episodi di pioggia e attenzione a possibili tratti stradali con visibilità ridotta.