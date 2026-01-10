Meteo del 11 gennaio 2026 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 11 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il tempo può essere imprevedibile, ma conoscere le previsioni del giorno successivo può aiutarci a pianificare meglio le nostre attività quotidiane. Se siete curiosi di scoprire che tipo di giornata vi aspetta a Gela domani, continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate ora per ora.

Le previsioni meteo dettagliate per Gela

Notte: Le ore notturne a Gela saranno caratterizzate da un cielo sereno. La temperatura si aggirerà intorno agli 11.29°C, con una sensazione percepita di 10.02°C. L'umidità sarà del 59%, mentre il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 11.71 m/s con raffiche fino a 16.45 m/s. La visibilità sarà ottima, fino a 10.000 metri.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà sereno. La temperatura scenderà leggermente a 10.91°C, con una sensazione di freddo a 9.7°C. L'umidità aumenterà al 63%, mentre il vento continuerà a soffiare con una velocità di 9.85 m/s.

Mattina: Continuando con il tema del cielo sereno, la mattina vedrà temperature intorno ai 10.58°C, con una percezione di 9.39°C. L'umidità salirà al 65% e il vento si manterrà costante a 9.55 m/s, garantendo una giornata fresca ma piacevole.

Mezza mattinata: A metà mattina, Gela godrà ancora di un cielo sereno con temperature in lieve aumento a 12.05°C. La sensazione termica sarà di 10.83°C. Il vento si calmerà leggermente, soffiando a 10.2 m/s, e l'umidità si assesterà al 58%.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, le temperature saliranno ulteriormente a 13.44°C, con un cielo prevalentemente sereno. La percezione sarà di 12.12°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 8.51 m/s, e l'umidità scenderà al 49%, rendendo l'aria più asciutta e gradevole.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno leggermente con nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. La temperatura sarà di 12.55°C, con una percezione di 11.35°C. Il vento sarà moderato, a 6.93 m/s, e l'umidità risalirà al 57%.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole e la temperatura scenderà a 11.07°C. La percezione termica sarà di 9.88°C. Il vento sarà leggero, a 5.44 m/s, e l'umidità raggiungerà il 63%.

Sera: Infine, la sera porterà di nuovo un cielo sereno e temperature di circa 10.03°C, con una sensazione fresca di 8.79°C. Il vento sarà debole, a 3.67 m/s, e l'umidità si manterrà al 65%.

Panoramica delle condizioni climatiche del giorno

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da cielo prevalentemente sereno con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature varieranno tra i 10°C e i 13°C, offrendo un clima fresco e asciutto per gran parte della giornata. Con un vento moderato e nessuna precipitazione prevista, sarà una giornata ideale per godersi le attività all'aperto. Assicuratevi di approfittare del bel tempo, ma non dimenticate di coprirvi adeguatamente per il fresco vento invernale.