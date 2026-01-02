Meteo dei prossimi giorni dal 3 gennaio 2026 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 3 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara ad affrontare una giornata di inizio gennaio con condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane di residenti e visitatori. Le previsioni meteo per domani promettono sorprese e qualche cambiamento nel corso della giornata. Scopriamo insieme come si evolverà il tempo nelle diverse fasce orarie.

Previsioni Meteo Dettagliate

Notte: La notte a Gela sarà caratterizzata da nubi sparse, con una temperatura di 15.43°C. L'umidità si attesterà all'80%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 7.37 m/s, con raffiche che potranno raggiungere i 9.37 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo si aprirà leggermente lasciando spazio a poche nuvole. La temperatura scenderà lievemente a 15.37°C, con un'umidità dell'80%. Il vento, sempre proveniente da sud-ovest, rallenterà a 6.37 m/s.

Mattina: Con l'avanzare della mattina, le nubi sparse ritorneranno a coprire parte del cielo di Gela. La temperatura salirà leggermente a 15.45°C e l'umidità diminuirà al 77%. Il vento calerà ulteriormente, raggiungendo una velocità di 5.19 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo diventerà coperto. La temperatura aumenterà a 16.04°C e l'umidità scenderà al 76%. Il vento soffierà da sud-ovest a 5.61 m/s, con raffiche fino a 7.07 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo rimarrà coperto, ma la temperatura continuerà a salire fino a 16.29°C. L'umidità si manterrà stabile al 75% e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6.48 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo di Gela sarà ancora coperto. La temperatura scenderà leggermente a 16.14°C, con un'umidità del 77%. Il vento, sempre da sud-ovest, rallenterà a 5.67 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà un cielo ancora coperto e una temperatura di 15.82°C. L'umidità aumenterà all'81% e il vento soffierà a 5.49 m/s.

Sera: In serata, il cielo si aprirà parzialmente mostrando poche nuvole. La temperatura si stabilizzerà a 15.77°C e l'umidità scenderà leggermente all'80%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud, e soffierà a 5.52 m/s.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 3 gennaio 2026 a Gela sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con aperture parziali durante la notte e la sera. Le temperature saranno miti per il periodo, oscillando tra i 15°C e i 16°C, con un'umidità compresa tra il 75% e l'81%. Il vento, proveniente principalmente da sud-ovest, sarà moderato. In generale, non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata adatta per attività all'aperto, seppur con un cielo in gran parte nuvoloso.