Meteo dei prossimi giorni dal 29 giugno 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 29 giugno 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Gela si prepara ad accogliere una giornata estiva con condizioni meteorologiche che promettono di accompagnare gli abitanti e i visitatori con un clima piacevole e soleggiato. Le temperature moderatamente alte e la presenza di poche nuvole faranno da cornice a una giornata ideale per attività all'aperto. Curiosi di sapere cosa ci riserva il tempo per ogni momento della giornata? Continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate ora per ora.

Previsioni Orarie Dettagliate

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 25.56°C e un cielo caratterizzato da poche nuvole. L'umidità si attesta al 61%, mentre il vento soffia leggermente da nord-ovest a 2.17 m/s, con raffiche che raggiungono i 2.31 m/s. La pressione atmosferica è di 1015 hPa, garantendo una notte tranquilla.

Prima mattina: Con l'avanzare delle ore, il cielo si libera completamente e si presenta sereno, mentre la temperatura sale leggermente a 25.82°C. L'umidità scende al 59% e il vento si orienta da nord a una velocità di 2.1 m/s. Le condizioni sono ideali per un inizio di giornata fresco e piacevole.

Mattina: Al sorgere del sole, la temperatura raggiunge i 26.89°C, mantenendo il cielo sereno. L'umidità resta stabile al 59%, mentre il vento soffia da nord a 1.99 m/s con raffiche fino a 3.26 m/s. La visibilità è ottima, consentendo di godere appieno della bellezza del mattino.

Mezza mattinata: Le temperature continuano a salire, arrivando a 28.53°C. L'umidità si riduce al 53%, e il vento, proveniente da sud-ovest, aumenta leggermente di intensità con una velocità di 3.76 m/s e raffiche fino a 4.05 m/s. Il cielo resta sereno, promettendo una tarda mattinata calda e luminosa.

Mezzogiorno: A metà giornata, la temperatura si stabilizza a 28.1°C, ma l'umidità risale al 59%. Il vento continua a spirare da sud a 6.32 m/s, con raffiche che toccano i 6.88 m/s. Il cielo sereno e la brezza costante creano un'atmosfera perfetta per una pausa pranzo all'aria aperta.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scende leggermente a 27.63°C, mentre l'umidità aumenta al 64%. Il vento, proveniente da sud-ovest, diminuisce di intensità a 3.28 m/s, con raffiche fino a 4.17 m/s. La giornata continua a essere caratterizzata da un cielo limpido e sereno.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura si attesta a 26.89°C, con un'umidità del 69%. Il vento soffia da sud-ovest a 1.81 m/s con raffiche di 2.19 m/s. Il clima rimane piacevole, con un cielo sereno che invita a godersi le ultime ore di sole.

Sera: Infine, la giornata si conclude con una temperatura di 26°C e un'umidità al 73%. Il vento, quasi assente, proviene da nord a 0.92 m/s, con raffiche di appena 0.87 m/s. Il cielo sereno promette una serata tranquilla e rilassante, ideale per una passeggiata sotto le stelle.

Riepilogo della Giornata

La giornata di domani a Gela si prospetta all'insegna del sole e delle temperature miti, con un cielo prevalentemente sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 25.56°C di notte e i 28.53°C di mezza mattinata, garantendo un clima estivo gradevole e perfetto per attività all'aperto. Il vento sarà moderato per gran parte della giornata, offrendo un piacevole fresco nelle ore più calde. In sintesi, sarà una giornata ideale per godersi il sole e le bellezze di Gela, con condizioni meteorologiche che favoriranno ogni tipo di attività all'aperto.