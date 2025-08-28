Meteo dei prossimi giorni dal 29 agosto 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 29 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Gela si prepara a regalare ai suoi abitanti una giornata di fine agosto caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene. Tuttavia, come spesso accade in questo periodo dell'anno, ci potrebbero essere delle variazioni nel corso delle ore. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo di domani.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: Le ore notturne saranno caratterizzate da un cielo sereno con una temperatura di 24.97°C. L'umidità si attesterà intorno al 74%, mentre il vento soffierà da est a una velocità di 2.47 m/s.

Prima mattina: Al mattino presto, il cielo si manterrà sereno e la temperatura scenderà leggermente a 24.62°C. L'umidità resterà costante al 74%, e il vento, proveniente da est, calerà a 2.21 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere limpido, e la temperatura salirà a 25.17°C. L'umidità scenderà al 72%, mentre il vento si sposterà da nord-est a 1.58 m/s, con raffiche fino a 1.53 m/s.

Mezza mattinata: Nella fascia di mezza mattinata, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà ulteriormente a 26.57°C. L'umidità diminuirà leggermente al 69%, e il vento cambierà direzione provenendo da sud con una velocità di 3.03 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà ancora libero da nuvole, mantenendosi chiaro. La temperatura raggiungerà i 26.8°C, mentre l'umidità risalirà leggermente al 75%. Il vento soffierà da sud a 5.35 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 6.25 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le condizioni meteo mostreranno un leggero cambiamento con nubi sparse nel cielo. La temperatura si manterrà intorno ai 26.42°C con un'umidità del 79%. Il vento, proveniente da sud, avrà una velocità di 3.99 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, e la temperatura scenderà a 25.8°C. L'umidità sarà dell'82%, mentre il vento, ancora da sud, rallenterà a 1.96 m/s.

Sera: Con il calare della sera, il cielo si coprirà maggiormente risultando coperto. La temperatura sarà di 25.57°C, con un'umidità dell'84%. Il vento, proveniente da est, avrà una velocità ridotta di 1.3 m/s.

Riepilogo delle previsioni per Gela

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un tempo prevalentemente sereno al mattino, con qualche nube che farà la sua comparsa nel pomeriggio e un cielo coperto in serata. Le temperature saranno miti, oscillando tra i 24.62°C e i 26.8°C, e l'umidità variabile tra il 69% e l'84%. Il vento, seppur presente, non raggiungerà velocità significative. Nel complesso, ci si può aspettare una giornata piacevole senza precipitazioni, ideale per attività all'aperto.