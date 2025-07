Meteo dei prossimi giorni dal 26 luglio 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 26 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Gela sarà protagonista di una giornata meteorologicamente interessante. Con temperature che promettono di mantenere un clima caldo ma non opprimente e condizioni atmosferiche che variano leggermente nel corso delle ore, ci sono numerosi dettagli da scoprire per chi desidera pianificare al meglio la propria giornata. Continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate del tempo per ogni fascia oraria e sapere cosa aspettarsi dal meteo di domani.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata a Gela inizierà con un cielo completamente sereno, accompagnato da una temperatura di 28.58°C. L'umidità sarà relativamente bassa, intorno al 42%, mentre il vento soffierà leggerissimo da sud-ovest a 0.34 m/s. Sarà una notte calma e piacevole.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà limpido con una temperatura che scenderà a 27.52°C. L'umidità aumenterà al 62% e il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a 1.73 m/s. Il cielo sereno renderà l'inizio della giornata ideale per una passeggiata mattutina.

Mattina: Con l'arrivo delle prime luci del giorno, la temperatura si alzerà leggermente a 28.89°C. L'umidità scenderà al 52%, e il vento soffierà da est a 1.93 m/s. Il cielo continuerà a essere sereno, promettendo una mattinata luminosa e asciutta.

Mezza mattinata: A metà mattinata, si noterà un leggero aumento della nuvolosità con poche nuvole sparse nel cielo. La temperatura raggiungerà i 31.23°C, mentre l'umidità sarà al 45%. Il vento proveniente da sud-ovest a 2.31 m/s porterà una leggera brezza, rendendo il clima piacevole.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, le nubi sparse diventeranno più evidenti, coprendo circa metà del cielo. La temperatura scenderà a 28.83°C, ma l'umidità salirà al 71%, rendendo la percezione del calore più intensa, con una sensazione di 32.54°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 5.27 m/s da ovest-sud-ovest.

Primo pomeriggio: Il primo pomeriggio vedrà condizioni simili a mezzogiorno, con nubi sparse e una temperatura di 28.6°C. L'umidità resterà elevata al 72%, mentre il vento soffierà a 3.65 m/s da sud-ovest. Sarà un pomeriggio caldo e umido, con un cielo parzialmente nuvoloso.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, le nubi inizieranno a diradarsi leggermente, e la temperatura si assesterà intorno ai 28.06°C. L'umidità raggiungerà il 75%, e il vento, proveniente da ovest, soffierà a 2.76 m/s. Sarà un pomeriggio ideale per rilassarsi all'aperto.

Sera: Con l'arrivo della sera, il cielo tornerà sereno e la temperatura scenderà a 27.89°C. L'umidità sarà al 72%, e il vento soffierà moderatamente da nord a 2.79 m/s. Sarà una serata perfetta per una passeggiata sotto le stelle.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un clima variabile ma generalmente piacevole. Le temperature oscilleranno tra i 27.52°C e i 31.23°C, con un'umidità che varierà tra il 42% e il 75%. Il vento sarà presente in maniera leggera e moderata, con direzioni variabili nel corso della giornata. Le condizioni generali del cielo alterneranno momenti di cielo sereno a fasi con nubi sparse, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Sarà una giornata ideale per godersi le bellezze di Gela, pianificando le attività all'aperto in base alle fasce orarie più favorevoli.