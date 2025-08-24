Meteo dei prossimi giorni dal 25 agosto 2025 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 25 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, una città affacciata sul Mediterraneo, promette una giornata meteorologicamente interessante per il 25 agosto 2025. Con un clima che varia tra il sereno e il parzialmente nuvoloso, i cittadini possono aspettarsi una serie di cambiamenti durante l'arco della giornata. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per ogni fascia oraria.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 22.74°C e un'umidità del 77%. Il cielo presenterà alcune nubi sparse, con una copertura del 32%. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 3.43 m/s, con raffiche fino a 3.18 m/s. La pressione atmosferica si attesta a 1015 hPa.

Prima mattina: Le nubi aumenteranno leggermente, raggiungendo una copertura del 61%. La temperatura salirà a 24.22°C, mentre l'umidità scenderà al 67%. Il vento, ora proveniente da nord-nord-est, si calmerà a 1.97 m/s. La pressione rimarrà stabile a 1015 hPa.

Mattina: Il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura del 48%. La temperatura aumenterà ulteriormente, arrivando a 24.91°C, e l'umidità sarà al 63%. Il vento sarà quasi assente, proveniente da est a 0.69 m/s. La pressione salirà leggermente a 1016 hPa.

Mezza mattinata: Il sole farà la sua comparsa, con un cielo sereno. La temperatura raggiungerà i 26.07°C, con un'umidità del 60%. Il vento cambierà direzione, soffiando da sud-ovest a 2.61 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Mezzogiorno: Il cielo rimarrà sereno, con una temperatura di 26.79°C. L'umidità salirà leggermente al 62%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a 5.23 m/s, con raffiche fino a 5.02 m/s. La pressione si manterrà a 1016 hPa.

Primo pomeriggio: Condizioni simili a quelle del mezzogiorno, con cielo sereno e una temperatura di 26.93°C. L'umidità sarà stabile al 62%, mentre il vento, proveniente da sud-ovest, soffierà a 4.9 m/s. La pressione scenderà leggermente a 1015 hPa.

Tardo pomeriggio: La temperatura inizierà a calare, scendendo a 25.42°C, con un'umidità del 72%. Il cielo sarà ancora sereno, e il vento soffierà da sud-est a 3.35 m/s. La pressione si stabilizzerà a 1016 hPa.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 25.08°C. L'umidità calerà al 69%, e il vento, da est, soffierà a 2.24 m/s. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1016 hPa.

Conclusioni delle previsioni meteo

Nel complesso, la giornata del 25 agosto 2025 a Gela sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nube sparsa durante la notte e la prima mattina. Le temperature varieranno tra i 22.74°C e i 26.93°C, garantendo un clima piacevole. Il vento sarà variabile, ma generalmente moderato, con raffiche che non supereranno i 5.41 m/s. Con la pressione atmosferica stabile intorno ai 1015-1017 hPa, si prevede una giornata senza precipitazioni, ideale per attività all'aperto.