Meteo dei prossimi giorni dal 20 gennaio 2026 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 20 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Gela si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente movimentata, con condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane dei suoi abitanti. Le previsioni per domani, 20 gennaio 2026, indicano un susseguirsi di piogge di varia intensità, accompagnate da venti sostenuti. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende nelle diverse fasce orarie.

Previsioni Orarie per Gela

Notte: La giornata inizierà con cieli coperti e una pioggia leggera che porterà 0,48 mm di precipitazioni. La temperatura si attesterà intorno ai 13,22°C, con un'umidità dell'82%. I venti soffieranno da est-sud-est a 16,73 m/s, con raffiche fino a 22,46 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, le precipitazioni aumenteranno di intensità, raggiungendo i 2,82 mm. La temperatura scenderà leggermente a 13°C, mentre l'umidità salirà all'83%. I venti continueranno a spirare a 16,67 m/s con raffiche di 23,25 m/s.

Mattina: La pioggia persisterà, seppur in misura minore, con 0,18 mm di precipitazioni. La temperatura si attesterà sui 12,57°C e l'umidità calerà leggermente all'80%. I venti aumenteranno di intensità, raggiungendo i 18,54 m/s con raffiche di 25,54 m/s.

Mezza mattinata: Le condizioni meteorologiche non subiranno miglioramenti significativi, con pioggia leggera che porterà 1,42 mm. La temperatura sarà di 12,81°C con un'umidità dell'83%. I venti soffieranno a 16,97 m/s con raffiche di 26,38 m/s.

Mezzogiorno: A metà giornata, la pioggia diventerà moderata, con 3,37 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 12,64°C e l'umidità dell'82%. I venti si manterranno forti, a 18,1 m/s con raffiche di 27,04 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le precipitazioni aumenteranno ulteriormente, con 5,3 mm di pioggia. La temperatura salirà leggermente a 12,8°C, mentre l'umidità aumenterà all'84%. I venti soffieranno a 16,73 m/s con raffiche di 24,77 m/s.

Tardo pomeriggio: La pioggia moderata continuerà, con 10,55 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 13,32°C, con un'umidità dell'89%. I venti caleranno a 12,73 m/s, con raffiche di 17,34 m/s.

Sera: In serata, le precipitazioni si ridurranno a 5,42 mm. La temperatura salirà leggermente a 13,51°C, con un'umidità dell'81%. I venti si calmeranno ulteriormente, soffiando a 6,66 m/s con raffiche di 8,62 m/s.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, con piogge continue di intensità variabile, da leggera a moderata. Le temperature oscilleranno tra i 12,57°C e i 13,51°C, accompagnate da venti forti, soprattutto nelle ore mattutine e pomeridiane. La giornata si concluderà con una lieve attenuazione delle precipitazioni e dei venti. I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a pianificare di conseguenza le loro attività. Gela si prepara dunque a una giornata di intense precipitazioni e venti sostenuti, richiedendo cautela negli spostamenti e nelle attività all'aperto.