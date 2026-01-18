Meteo dei prossimi giorni dal 19 gennaio 2026 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 19 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 19 gennaio 2026, Gela si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Gli abitanti della città dovranno tenere a portata di mano l'ombrello e prepararsi a un clima piuttosto umido. Vediamo nel dettaglio come si svilupperà il meteo durante le diverse ore della giornata.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La giornata inizia con cieli coperti e una leggera pioggia. Le temperature si aggirano intorno ai 14.35°C, e l'umidità è piuttosto elevata all'83%. Il vento soffia da sud-est con una velocità di 11.64 m/s e raffiche che raggiungono i 14.9 m/s. Sono previsti 0.69 mm di pioggia.

Prima mattina: Le condizioni rimangono simili, con una leggera diminuzione della temperatura a 13.98°C. L'umidità scende leggermente all'80%, mentre il vento mantiene una direzione sud-orientale con una velocità di 11.56 m/s. Le precipitazioni previste sono di 0.14 mm.

Mattina: I cieli continuano a essere coperti, e le temperature si stabilizzano attorno ai 13.82°C. L'umidità si abbassa ulteriormente al 78%, mentre il vento si intensifica leggermente raggiungendo una velocità di 11.59 m/s. Non sono attese precipitazioni significative.

Mezza mattinata: Anche in questa fascia oraria il cielo resta coperto. La temperatura sale leggermente a 14.3°C, con un'umidità del 78%. Il vento proviene da est-sud-est a 12.64 m/s. Le condizioni rimangono asciutte, senza pioggia prevista.

Mezzogiorno: Durante il mezzogiorno, una leggera pioggia torna a farsi sentire con 0.27 mm di precipitazioni previste. Le temperature si alzano a 14.42°C, mentre l'umidità scende al 76%. I venti si rafforzano ulteriormente, soffiando a 12.96 m/s con raffiche che raggiungono i 17.04 m/s.

Primo pomeriggio: La pioggia diventa più intensa con 1.87 mm previsti. Le temperature calano leggermente a 13.75°C e l'umidità sale all'84%. Il vento, proveniente da est, soffia a 13.49 m/s, con raffiche che toccano i 17.42 m/s.

Tardo pomeriggio: La pioggia leggera persiste con 0.96 mm di precipitazioni. Le temperature scendono a 13.21°C, con un'umidità dell'81%. Il vento si intensifica ulteriormente, soffiando a 15.05 m/s con raffiche di 19.29 m/s.

Sera: La giornata si conclude con cieli coperti e piogge leggere, con 1.74 mm di precipitazioni. Le temperature si mantengono sui 13.12°C, e l'umidità rimane stabile all'81%. Il vento continua a soffiare da est, raggiungendo una velocità di 15.09 m/s e raffiche di 20.35 m/s.

Riepilogo delle previsioni per Gela

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da cieli coperti e piogge leggere sparse lungo tutto l'arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 14°C, mentre i venti si manterranno piuttosto forti, provenendo principalmente da est-sud-est. Gli abitanti dovranno fare i conti con un clima umido e ventoso, con precipitazioni che potrebbero disturbare le attività all'aperto. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del vento, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.