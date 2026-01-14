Meteo dei prossimi giorni dal 15 gennaio 2026 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 15 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 15 gennaio 2026, Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante, caratterizzata da una varietà di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Anche se non sono previste precipitazioni, le variazioni di temperatura e di copertura nuvolosa rendono le previsioni particolarmente degne di nota. Curiosi di sapere cosa riserva il tempo per ogni momento della giornata? Continuate a leggere per scoprire i dettagli.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: Inizia la giornata con un cielo sereno, e una temperatura di 12.41°C. L'umidità si attesta all'84%, mentre il vento soffia da est con una velocità di 3.34 m/s. La sensazione termica sarà di circa 11.9°C, ideale per chi ama passeggiare sotto le stelle.

Prima mattina: Le prime ore del mattino vedranno un leggero aumento delle nuvole, con una copertura nuvolosa attorno al 15%. La temperatura scende leggermente a 12.13°C, con un vento che aumenta di velocità fino a 3.67 m/s. L'umidità rimane costante, mantenendo un'atmosfera fresca.

Mattina: La situazione non cambia molto, con poche nuvole che si mantengono nel cielo. La temperatura di 12.11°C e il vento a 3.93 m/s potrebbero far sembrare l'aria leggermente più fresca rispetto a quanto indicato dal termometro.

Mezza mattinata: Con l'arrivo della luce del giorno, la temperatura sale a 14.51°C. Il cielo continua a mostrare poche nuvole e il vento diminuisce leggermente a 3.01 m/s, rendendo l'atmosfera più mite e accogliente.

Mezzogiorno: Con il sole allo zenit, la temperatura raggiunge i 16.02°C, il punto più caldo della giornata. Le nubi sparse coprono il 29% del cielo, mentre il vento soffia a 4.08 m/s da sud-est, creando una piacevole brezza.

Primo pomeriggio: Durante il primo pomeriggio, la temperatura si mantiene intorno ai 15.82°C. Le nubi sparse aumentano, coprendo il 44% del cielo. Il vento si calma leggermente, mantenendo una velocità di 3.36 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, la temperatura scende a 14.55°C, e la copertura nuvolosa aumenta al 70%. Il vento, proveniente da est, soffia a 3.69 m/s, rendendo l'aria più fresca.

Sera: La giornata si conclude con un cielo coperto, e una temperatura di 13.69°C. L'umidità si abbassa al 77%, mentre il vento mantiene una velocità di 3.37 m/s. La serata sarà caratterizzata da un'atmosfera tranquilla e senza precipitazioni.

Riepilogo delle condizioni del giorno

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Nonostante l'assenza di precipitazioni, ci sarà una transizione da un cielo sereno a un cielo coperto nel corso delle ventiquattro ore. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 16°C, con venti moderati che contribuiranno a mantenere una sensazione di freschezza. Sarà una giornata ideale per attività all'aperto, purché si tenga conto delle variazioni climatiche previste.