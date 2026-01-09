Quotidiano di Gela

Meteo dei prossimi giorni dal 10 gennaio 2026 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 10 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
09 gennaio 2026 15:00
Meteo
Le previsioni meteo per Gela di domani promettono un giorno di variabilità, con condizioni atmosferiche che cambieranno nel corso della giornata. Sarà fondamentale tenere a portata di mano l'ombrello, ma anche prepararsi per momenti di cielo sereno e venti sostenuti. Scopriamo insieme i dettagli ora per ora di questa giornata invernale.

Previsioni dettagliate per Gela

Notte: La nottata si apre con una pioggia leggera a Gela, accompagnata da una temperatura di 12.58°C. L'umidità si attesta all'81%, mentre il vento, proveniente da ovest, soffia a una velocità di 9.47 m/s con raffiche fino a 13.25 m/s. Le precipitazioni previste sono di 0.28 mm, rendendo l'atmosfera piuttosto umida e coperta da un 76% di nuvole.

Prima mattina: Alle prime luci del giorno, la pioggia leggera persiste, portando il totale delle precipitazioni a 1.01 mm. La temperatura sale a 14.81°C, ma l'umidità rimane stabile all'81%. Il vento intensifica, raggiungendo i 12.1 m/s con raffiche di 19.22 m/s, mentre la copertura nuvolosa si riduce al 34%.

Mattina: Verso la mattina, le condizioni continuano a mostrare pioggia leggera, con un ulteriore accumulo di 0.87 mm. La temperatura scende leggermente a 14.06°C. Il vento soffia più forte a 13.91 m/s, con raffiche fino a 18.5 m/s. Le nuvole coprono il 24% del cielo, promettendo temporanee schiarite.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la pioggia leggera continua con 1.06 mm di precipitazioni. La temperatura si mantiene su 13.93°C, mentre l'umidità cala al 68%. Il vento da ovest si fa ancora sentire a 13.28 m/s con raffiche di 19.32 m/s, sotto un cielo coperto al 92%.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le precipitazioni si interrompono, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura è di 13.73°C con un'umidità del 57%. Il vento soffia a 15.3 m/s con raffiche fino a 19.21 m/s, mantenendo una certa freschezza nell'aria.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si copre nuovamente, raggiungendo un 95% di nuvolosità. La temperatura scende a 12.6°C, e l'umidità è del 60%. Il vento aumenta a 15.6 m/s, con raffiche che possono arrivare a 21.08 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le nubi si diradano leggermente, lasciando un 49% di copertura nuvolosa. La temperatura scende a 11.65°C, con un'umidità stabile al 56%. Il vento, proveniente da nord-ovest, rimane forte a 15.48 m/s con raffiche di 20.37 m/s.

Sera: La serata si presenta con nubi sparse e una temperatura di 11.37°C. L'umidità è costante al 56%, mentre il vento diminuisce a 12.39 m/s, con raffiche fino a 18.02 m/s. Le condizioni rimangono stabili, con un cielo parzialmente nuvoloso al 35%.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 10 gennaio 2026 a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con piogge leggere concentrate principalmente nella prima parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 11°C e i 15°C, mentre il vento, predominante da ovest e nord-ovest, soffierà con intensità significativa per tutto il giorno. Nonostante le precipitazioni, si prevedono momenti di cielo sereno soprattutto nel pomeriggio, rendendo il clima più mite. È consigliabile essere preparati per variazioni atmosferiche e venti forti, che accompagneranno l'intero arco della giornata.

