Meteo dei prossimi giorni dal 1 gennaio 2026 a Gela | Tutto quello che devi sapere

Che tempo farà domani 1 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Per chiunque si prepari a salutare il nuovo anno a Gela, le condizioni meteo di domani promettono alcune sorprese. Mentre molti sperano in un inizio di gennaio splendente, le previsioni indicano un'altra direzione. Continuate a leggere per scoprire dettagli orari su come il tempo si evolverà nel corso della giornata.

Previsioni Orarie del 1 Gennaio 2026

Notte: Le ore notturne saranno caratterizzate da un cielo coperto con una temperatura di 11.22°C. L'umidità si attesterà intorno al 73%, rendendo l'aria fresca ma non troppo umida. Il vento soffierà da est con una velocità di 2.95 m/s, rendendo la notte piuttosto tranquilla.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto con una lieve diminuzione della temperatura a 11.04°C. La sensazione termica sarà di 10.11°C. Il vento aumenterà leggermente a 3.39 m/s da nord-est, mantenendo un'atmosfera fresca.

Mattina: Avvicinandosi all'alba, le condizioni non cambieranno significativamente. Le nubi continueranno a coprire il cielo mentre la temperatura salirà a 11.53°C. L'umidità scenderà leggermente al 71%, e il vento, proveniente da est, aumenterà a 5.04 m/s.

Mezza mattinata: Nella tarda mattinata, ci sarà un leggero incremento della temperatura a 12.71°C con cielo ancora coperto. La sensazione sarà di 11.76°C, con un vento da est-sud-est di 5.52 m/s, offrendo una lieve brezza.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il termometro salirà a 14.09°C, e l'umidità calerà al 60%. Il vento proverrà da sud-est con una velocità di 5.43 m/s. Sebbene le nubi rimarranno dominanti, l'atmosfera sarà più piacevole.

Primo pomeriggio: Durante il primo pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 13.57°C con un vento più forte di 6.85 m/s da sud-est. Il cielo sarà ancora coperto, mantenendo un'atmosfera uniforme.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo coperto persisterà e la temperatura sarà di 13.55°C. Il vento, proveniente da sud-est, soffierà a 5.82 m/s, mantenendo la sensazione di freschezza nell'aria.

Sera: La serata porterà qualche cambiamento, con una leggera pioggia di 0.19 mm prevista. La temperatura sarà di 13.87°C, e il vento da sud-est si manterrà a 5.39 m/s. L'umidità aumenterà leggermente al 69%, rendendo l'aria leggermente più umida.

Conclusioni sulle Previsioni Meteo del Giorno

Nel complesso, le previsioni meteo per Gela il 1° gennaio 2026 indicano una giornata dominata da un cielo coperto con temperature che oscillano tra gli 11°C e i 14°C. Il vento, prevalentemente da est e sud-est, aggiungerà una lieve freschezza all'aria. Verso sera, ci aspettiamo una leggera pioggia che potrebbe bagnare le strade. In sintesi, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con qualche lieve pioggia serale, ideale per chi preferisce trascorrere un Capodanno tranquillo e al riparo dal sole diretto.