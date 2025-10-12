Metamorfosi Gela, il gelese Rechichi apre la crisi: terzo ko

Continua il periodo negativo del Gela, a quota tre sconfitte nelle ultime tre gare di campionato.

Gela. Il Gela non trova la luce in fondo al tunnel e perde anche nel derby contro l’Acireale, completamente rinato dopo l’arrivo di Pagana al posto di Coppa. In gol per i biancazzurri Manuel Sarao, che apre le marcature della sfida con un rigore impeccabile. A deciderla, però, è il gelese Angelo Rechichi, autore di una doppietta nel primo tempo sugli sviluppi di due corner molto simili fra loro. A poco servono i cambi di Cacciola, che schiera Giuliano come terzino sinistro ed il giovane Ferrigno in cabina di regia al posto di Cangemi. Gli acesi trovano la prima vittoria in campionato e muovono la classifica, mentre i biancazzurri inanellano la terza sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate contro Sancataldese e Nuova Igea Virtus.

ACIREALE 2-1 GELA

Acireale: Negri, Di Stefano (18’ st Chatzinikolaou), Gagliardi (39’ st Manfrellotti), Cozza, Semenzin (29’ st Iuliano) Damvceski (33’ pt Jansen), Demoleon, Baglione (52’ st Amore), Rechichi, Rapisarda, Samb. A disposizione: Di Silvestro, Di Mauro, Martins, Russotto. Allenatore: Giuseppe Pagana.

Gela: Minuss, Giuliano (32’ Cosmano), Petta, Benassi, Aperi (1’ st Mbakogu), Ferrigno (32’ st Tuccio), Panzera, Giacomarro (39’ st Vincenzi), Sartore (1’ st Bollino), Maltese, Sarao. A disposizione: Colace, Argentati, Cosmano, Sbuttoni, Tuccio, Cangemi. Allenatore: Gaspare Cacciola.

Arbitro: Manzini di Verona.

Note: Ammoniti Gagliardi, Aperi, Di Stefano

Reti: 3’ pt Sarao, 21’ pt, 43’ pt Rechichi

Recupero: 2 pt, 7 st

La cronaca.

3’ 1-0 Gela. Sarao realizza un calcio di rigore con grande freddezza e apre le marcature.

21’ 1-1 Acireale. Sugli sviluppi di un corner, Rechichi trova di testa l’angolo lontano.

43’ 2-1 Acireale. Ancora Rechichi, che nuovamente di testa su angolo trova la rete del 2-1 trafiggendo Minuss.

45’ occasione per Maltese che però non trova lo specchio della porta.

La ripresa.

12’ conclusione potente di Rechichi che trova però una buona opposizione di Minuss.

15’ Mbakogu, pescato tutto solo in area, preferisce cercare l’assist per Sarao anziché calciare in porta dopo essersi smarcato con eleganza.

19’ bel traversone di Semenzin. Samb non arriva all’appuntamento con il pallone per centimetri.

32’ girata di Bollino che si coordina bene ma non trova lo specchio.

34’ palla velenosa persa da Maltese a centrocampo. Baglione, a tu per tu con Minuss, non scarica il pallone a Gagliardi ma cerca il gol calciando però a lato.

36’ Benassi calcia da buona posizione ma non trova la porta.

40’ Tuccio cerca il gol del pareggio al suo esordio stagionale ma Negri gli nega la gioia del 2-2.

46’ altra chance per il Gela. Cosmano trova Sarao in area ma la sua conclusione non impegna Negri.