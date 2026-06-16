Mencarelli vince l’oro nella spada ai Campionati Europei

ROMA (ITALPRESS) - Simone Mencarelli ha conquistato la medaglia d'oro nella gara individuale di spada maschile degli Europei di scherma, in scena ad Antony, in Francia. Il piemontese, delle Fiamme Oro...

ROMA (ITALPRESS) - Simone Mencarelli ha conquistato la medaglia d'oro nella gara individuale di spada maschile degli Europei di scherma, in scena ad Antony, in Francia. Il piemontese, delle Fiamme Oro, ha sconfitto in finale l'israeliano Alon Sarid per 15-12.

In precedenza il 23enne azzurro, allenato dal padre e maestro Maurizio, aveva battuto in semifinale il danese Conrad Seibaek Kongstad per 15-14. Poco prima Mancarelli, al suo primo Europeo da Senior, ha piegato nei quarti di finale, sempre di misura, lo spagnolo Alvaro Fernandez Calleja con una grande rimonta. Sotto per 13-9 nella parte conclusiva della terza e ultima frazione del match l'azzurro ha raggiunto la parità, giocandosi tutto al minuto supplementare, dove ha messo a segno l'attacco del 14-13 che gli è valso il pass per le semifinali.

- Foto ufficio stampa Federscherma -

(ITALPRESS).