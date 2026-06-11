Meloni “Sfide complesse, UE dimostri unità e visione strategica”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Consiglio europeo si riunirà in un periodo di sfide complesse, dalla guerra in Ucraina che proprio oggi supera per durata la prima guerra mondiale, alla crisi in Medioriente, da...

ROMA (ITALPRESS) - "Il Consiglio europeo si riunirà in un periodo di sfide complesse, dalla guerra in Ucraina che proprio oggi supera per durata la prima guerra mondiale, alla crisi in Medioriente, dalle tensioni che impattano sull'economia globale, alle esigenze di rafforzamento della sicurezza e della difesa comune, dalle iniziative necessarie a garantire competitività al nostro sistema produttivo, fino alle nuove emergenze sanitarie internazionali, e l'Unione Europea è chiamata a dimostrate capacità organizzativa, unità, visione strategica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera, in vista del consiglio europeo. "Il quadro finanziario pluriennale dovrà assicurare all'Unione, risorse adeguate, tanto per rispondere alle sfide del nostro tempo, quanto per sostenere le sue ambizioni politiche" ha aggiunto la premier.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).