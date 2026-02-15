Meloni “Serve più integrazione Ue-Usa. Ok a Board per Gaza da osservatori”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti". Lo dice la premier Giorgia Meloni in u...

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un'intervista al Corriere della Sera.

"Credo che Merz - aggiunge - faccia una valutazione corretta quando dice che l'Europa deve occuparsi di sè stessa e che deve fare di più, per esempio sulla sicurezza, a partire dalla colonna europea della Nato. Su questo io sono d'accordo".

E sulle critiche a Trump, la premier ripete di non essere d'accordo "perchè queste sono valutazioni politiche, seppur legittime. Ogni leader le fa come ritiene, ma non è un tema di interesse e di competenza dell'Unione europea, sono valutazioni che spettano ai partiti". "Come ho detto tante volte a proposito del rapporto con gli Stati Uniti - aggiunge - credo che dobbiamo lavorare a una maggiore integrazione tra Europa e Usa. Lavorare per valorizzare quello che ci unisce piuttosto quello che può dividerci: è molto importante per tutti, particolarmente per i Paesi europei. A partire dall'Italia".

A proposito del Board of peace per Gaza afferma: "Siamo stati invitati come Paese osservatore, secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema della guerra in Medio Oriente. Come è noto l'Italia non può entrare in questo organismo per via della incompatibilità costituzionale. In generale siamo a favore, per noi il Medio Oriente è una priorità come dimostra tutto il lavoro che l'Italia ha fatto e che sta facendo in quell'area.

Penso che noi risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore".

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).