Meloni “Oggi una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati”

A cura di Redazione 13 ottobre 2025 08:45

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell'attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump. Ora si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all'accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L'Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole". Lo scrive su X il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. foto: IPA Agency (ITALPRESS).