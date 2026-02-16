Meloni, "Niscemi comune più monitorato d'Europa": "Fondi per case e ammortizzatori sociali"

I fondi saranno rivolti alla demolizione degli edifici compromessi, alla messa in sicurezza e all'acquisto di nuovi immobili

Niscemi. "Oggi, Niscemi è il comune più monitorato d'Europa". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni a conclusione del vertice tenuto in municipio, insieme tra gli altri al sindaco Massimiliano Conti e al capo del dipartimento nazionale della protezione civile Fabio Ciciliano. "Nel prossimo decreto avremo fondi e misure straordinarie, anche con la deroga ai pagamenti per i cittadini colpiti. Ci saranno ammortizzatori sociali per gli agricoltori e per i lavoratori che in questo periodo affrontano difficoltà", ha detto inoltre. I fondi saranno rivolti alla demolizione degli edifici compromessi, alla messa in sicurezza e all'acquisto di nuovi immobili. "Non ci sarà nessuna forzatura sulla definizione della fascia di rischio, servono dati certi", ha detto inoltre.